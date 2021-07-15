Почему компании важно пользоваться руководством по использованию фирменного стиля

После разработки айдентики дизайн-студии оформляют для клиентов руководство по использованию фирменного стиля, в котором прописаны все правила ее использования. Роман Горбачев, основатель и директор «Логомашины», рассказал, почему клиенты пренебрегают этим документом, и объяснил, в чем его ценность.
Что такое руководство по использованию фирменного стиля
Руководство по использованию фирменного стиля — это документ, в котором представлено полное описание логотипа и фирменного стиля, а также правила их нанесения на носители — предметы, с которыми будет взаимодействовать целевая аудитория. То есть, это некая инструкция, в которой вам сначала покажут, что такое «спичка», а потом объяснят, как и где её зажигать, чтобы согреться, а не устроить пожар.
Обычно в руководстве по использованию фирменного стиля есть следующие разделы:
Логотип
В этом разделе содержится информация о:
- вариациях логотипа — альтернативные версии создаются для адаптивности логотипа к носителям, которые могут отличаться от тех, что прописаны в руководстве;
- компоновке — это расположение и пропорции шрифтовой части логотипа к его знаку;
- цветовом оформлении логотипа — этот подраздел объясняет, почему выбраны именно эти цвета для логотипа и перечисляет их названия в таких цветовых схемах, как CMYK, RGB, HEX и Pantone;
- охранном поле — это минимально допустимое расстояние от логотипа до других объектов;
- расположении логотипа на носителях — здесь оговариваются правила того, где можно располагать логотип: только «сбоку снизу», «посередине сверху» или как-то ещё;
- недопустимых ошибках — тут описаны нарушения в оформлении, которые могут повлиять на восприятие логотипа.
Фирменные элементы
Здесь дизайнеры указывают:
- все используемые шрифты и их иерархию — как оформлять заголовки и основной текст на различных носителях;
- цветовую палитру — какое должно быть процентное соотношение цветов и их гармоничные сочетания;
- паттерны (повторяющиеся узоры) и градиенты — на какие носители их можно наносить;
- фотоконтент — это примеры фотографий, которые можно использовать в будущем для создания контента.
В этот раздел также могут быть включены рекомендации по иллюстрациям и маскоту (фирменному персонажу), если дизайнеры их разрабатывали. Важно знать, как использовать иллюстрации и маскота: они персонифицируют бренд и не должны меняться на каждом носителе.
Носители
Список носителей всегда подбирается индивидуально и зависит от деятельности вашей компании и от целей, которые вы ставите перед дизайнерами, например, разработать дизайн для корпоративного мерча или только для рекламной продукции.
Популярные носители, которые встречаются в руководстве по использованию фирменного стиля:
- визитки
- бейджи
- вывески
- блокноты
- ручки
- чехлы на телефон
- фирменные бланки
- ролл апы
- форма сотрудников
Виды руководств по использованию фирменного стиля
В дизайнерской среде есть три типа документов: логобук, гайдлайн (гайдбук) и брендбук. Один документ может стать разделом другого. Например, в брендинговых агентствах гайдлайны часто включают в брендбуки:
Тем не менее они могут сосуществовать и автономно:
Логобук — документ, который содержит всю информацию о логотипе и правилах его использования: пропорции, минимальные размеры, соотношение элементов и цветовых блоков. Если вы обратились только за разработкой логотипа без фирменного стиля, то дизайн-студия предоставит вам именно логобук.
Гайдлайн (гайдбук) — свод правил, в котором кроме информации о логотипе ещё прописано, как использовать элементы фирменного стиля — шрифты, цвета, паттерны, иллюстрации, — а также представлены задизайненные носители.
Брендбук — это документ компании, в котором кроме инструкции по использованию визуальных элементов, представлены маркетинговые сведения о компании, а именно:
- концепция и философия
- ценности бренда
- целевая аудитория
- анализ конкурентов
- характер и архетип бренда
- позиционирование
- стратегия развития
- способы коммуникации и tone of voice
С помощью брендбука можно быстро рассказать новому сотруднику или подрядчику о позиционировании и целевой аудитории бренда, а также о том, как работать с айдентикой.
Какие ошибки могут возникнуть, если не использовать руководство по применению фирменного стиля
Есть несколько проблем, с которыми компания может столкнуться, не пользуясь гайдлайном:
- Ваш бренд могут не узнать
Фирменный стиль создан для того, чтобы в каждой точке контакта с целевой аудиторией ваш бренд сразу узнавался — и по визитке, и по вывеске, и даже по оформлению баннера для таргета в соцсетях. Если ваша компания будет регулярно появляться перед своей аудиторией, то займёт отдельное место в её сознании, но если каждое оформление точек контакта отличается друг от друга, запомниться будет сложнее.
Например, «Альфа-банк» оформляет все свои точки контакта с целевой аудиторией в едином стиле и по правилам руководства, чтобы даже издалека компанию могли узнать по фирменным цветам и элементам.
- Ваш бренд может вызвать недоверие
Через дизайн клиенты могут считывать статус компании. Представьте, у вас есть ресторан, в котором сайт и интерьер оформлены в одном стиле, а упаковка для доставки еды нейтральная: без логотипа и элементов фирменного стиля. Из-за такой «несостыковки» многие клиенты могут путаться и задаваться вопросом: «А точно из того ресторана привезли еду?».
Как вы думаете, какая упаковка вызовет больше доверия у аудитории к компании: слева или справа?
- Ваш бренд может лишиться целостности
Если у компании много филиалов или франшиз, гайдлайн — незаменимая штука, так как точек контакта с целевой аудиторией много, и они могут быть разбросаны по стране или по всему миру. Кроме того, над оформлением филиалов будут работать дизайнеры с разным уровнем навыков.
Чтобы никто не начал менять в корне фирменный стиль, вам нужен гайдлайн. Потеря целостности может стать угрозой для репутации бренда: без визуальной связи между филиалами или франшизами их перестанут считать единой структурой.
Маркетологи Subway следят за оформлением своих сетевых точек, чтобы у аудитории вне зависимости от местоположения формировались верные ассоциации, и даже находясь в другой стране, они могли по фирменным элементам узнать компанию.
В каких ситуациях предпринимателю поможет руководство по использованию фирменного стиля
Гайдлайн — не просто незаменим, он необходим любой компании, которая планирует открытие и выход на рынок, но есть конкретные ситуации, когда гайдлайн способен спасти вас от убытков:
- Если вы работаете с дизайнером-фрилансером
Если в прошлом дизайн-студия разработала для вашей компании фирменный стиль, а сейчас вы обратились к фрилансеру за оформлением новых носителей, готовый гайдлайн станет гарантией того, что дизайнер не сделает всё по-своему. Руководство по применению фирменного стиля — это переводчик, связывающий двух дизайнеров, которые «говорят на разных языках».
- Если вы заказываете в типографии печать фирменной продукции
Когда вы обращаетесь в типографию за печатью, к примеру, корпоративных футболок белого и черного цвета, сразу может возникнуть вопрос, какого цвета использовать логотип на чёрной футболке, если он сам чёрный. Типография заведомо не знает об альтернативных вариациях логотипа и о других нюансах оформления носителей. Это только одна из возможных ситуаций.
Любая ошибка в оформлении может «ударить по карману» из-за того, что потом придётся тратиться на новые исходные материалы. Если вы предоставите работнику типографии гайдлайн, вероятность брака станет минимальной.
К тому же с документом у вас будут все основания на бесплатные правки: например, если дизайнер типографии нарушил на визитке охранное поле или что похуже, вы можете перепечатать всю продукцию без дополнительных затрат.
- Если вы организовали франчайзинг
С гайдлайном вы, как франчайзер, можете быть уверены, что на другом конце планеты ваша франшиза будет оформлена правильно, даже если вы никогда лично не общались с дизайнером, который её оформлял. Так вы будете знать, что никто не будет самоуправничать и концептуально менять фирменный стиль.
Что в итоге
Руководство по использованию фирменного стиля необходимо компании для сохранения единого образа. Без него вы рискуете:
- лишить бренд целостности в разных точках контакта с целевой аудиторией, из-за чего она не сможет опознать вашу компанию и отличить её от конкурентов;
- получить неправильно оформленные носители — бракованную продукцию, из-за которой придётся переплачивать.
Руководство по использованию фирменного стиля — это ваша страховка, которая не позволит вам потерять деньги, а другим дизайнерам — разрушить восприятие бренда в сознании людей.
Фото на обложке: Studiotan/shutterstock.com
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