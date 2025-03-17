Как получить бесплатный домен и можно ли это сделать

Иногда пользователям и организациям нужен бесплатный домен для своего сайта. Получить его можно разными способами.

Понятие доменного имени

Доменом называется набор символов, по которым в сети распознается сайт или компьютер. Он состоит из имен 4 уровней. Каждое из них отделяется от другого точкой. Набирать доменное имя можно латиницей или кириллицей. В зонах .рф и .рус лучше регистрировать сайты с длинными названиями.

Способы регистрации бесплатного имени

Существует несколько способов регистрации бесплатного доменного имени. В некоторых случаях срок безвозмездного пользования ограничен хостингом.

В сегменте бесплатных доменов

Для регистрации бесплатных доменов 2-го уровня подходят следующие зоны:

.tk (острова Токелау);

.ga (Габон);

.ml (Мали);

.cg (Республика Конго);

.gq (Экваториальная Гвинея).

Эти бесплатные домены принадлежат государствам Африки, поэтому малоинтересны пользователям. Невысокий спрос связан со сложной синхронизацией сайта с работой роботов поисковых систем.

Например, боты Google сочтут, что страница создавалась для целевой аудитории этой страны и оптимизируют алгоритм под запросы ее граждан. Сделать видимым свой ресурс для остальных пользователей сложно. Сайты конкурентов, зарегистрированные в зоне .com, окажутся в выигрышном положении.

Самостоятельно зарегистрировать домен бесплатно в африканском сегменте можно на следующих хостингах:

freenom.com,

dot.tk.

Пользователям, перешедшим для регистрации бесплатного домена на хостинг freenom.com, стоит быть осторожными.

Чтобы получить бесплатный домен в африканских зонах самим пользователям, надо выполнить такую инструкцию:

Набрать в поисковой или адресной строке интернет-обозревателя название хостинга. Перейти на главную страницу сайта. Ввести в поисковую строку доменное имя. Проверить его доступность. Кликнуть по кнопке получения бесплатного домена. Нажать на поле оформления заказа. Выбрать в строке периода «12 месяцев» и «бесплатно». Щелкнуть по кнопке продолжения. Ввести электронный адрес. Перейти по ссылке из письма, чтобы подтвердить его для регистрации. Ввести личные данные (номер телефона необязательно). Прочитать пользовательское соглашение о получении бесплатного домена для сайта. Принять его. Кликнуть по кнопке завершения операции.

Если данные для получения бесплатного доменного имени введены неверно, на экране появится сообщение о том, что система сомневается, что пользователь является человеком, и предложит ему попробовать зарегистрироваться позднее.

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Руководство по запуску первого сайта компании

У метода получения бесплатного домена в африканском сегменте есть такие преимущества:

нет платы за регистрацию,

можно заранее протестировать хостинг,

можно легко зарегистрироваться самим владельцам сайтов,

большое количество свободных имен.

Недостатками способа регистрации бесплатного доменного имени в этой зоне пользователи считают:

сложности с продвижением из-за привязки к чужой геолокации;

высокую вероятность путаницы при появлении сайта с аналогичным названием в другой доменной зоне;

платное восстановление после пропуска даты продления прав на доменное имя;

невысокое мнение пользователей о самом африканском сегменте.

На конструкторах сайтов и платформах для их регистрации

Условно-бесплатным методом получения доменного имени считается использование конструкторов сайтов. Больше всего пользователей у следующих хостингов:

wordpress.com,

tilda.cc,

wix.com.

Они предоставляют право на получение бесплатного домена зарегистрированным и оплатившим подписку клиентам. Чаще всего у этих хостингов невысокие тарифы.

Алгоритм действий по созданию бесплатного доменного имени на примере сервиса wordpress.com.

Нужно:

Набрать в поисковой строке браузера название хостинга. Перейти по ссылке на сайт сервиса. Зарегистрироваться на приветственной странице или войти через учетную запись в Apple или Google. Ввести название сайта (его придумывают сами пользователи). Выбрать имя домена — wordpress.com. Кликнуть по кнопке начала работы. Создать сайт или перенести его из другого сегмента wordpress.com, с хостинга GoDaddy, из конструктора wix.com.

Кликнуть по кнопке завершения по окончании работы.

У домена для нового сайта, зарегистрированного через конструкторы или платформы, есть такие преимущества:

отсутствие платы за имя после покупки недорогой подписки;

возможность оставить домен после регистрации платного названия.

У доменов, бесплатно полученных через конструкторы сайта, есть такие минусы:

сложное продвижение из-за принадлежности к 3-му уровню;

дополнительные расходы на покупку шаблонов для создания сайта;

невысокое доверие пользователей к именам, полученным через хостинг-конструктор;

совместимость только с сайтами, размещенными на выбранной платформе.

Большой недостаток платформ, перечисленных выше, — это недоступность некоторых из них в России из-за санкций. Вход на хостинги через VPN нарушает законодательство.

Получение домена в подарок или по акции

В сети можно найти хостинг, где нетрудно получить бесплатный домен как подарок после оплаты подписки. К ним относятся:

GreenGeeks,

Scala Hosting,

InMotion Hosting.

У регистрации бесплатного домена через такие хостинги есть следующие плюсы:

высокая скорость и простота настройки;

управление хостингом и доменом из одного места;

удобное обращение в службу технической поддержки;

интеграция имени с адресом электронной почты;

возможность бесплатно получить домен 1-го уровня в зонах .info, .org, .com.

Недостатки регистрации домена через хостинги:

короткий бесплатный период (чаще всего не более 1 года);

небольшое число тарифов, на которых можно зарегистрировать домен по акции или в подарок;

поддержка только имен 1-го уровня, то есть части адреса после точки.

Scala Hosting

Пользователи приходят на хостинг Scala Hosting из-за высокой безопасности. Встроенная система SShield быстро находит угрозы и сама их устраняет. Другая полезная черта сервиса — это интеграция с конструктором сайтов WordPress. Получить домен бесплатно на 1 год здесь можно на любом тарифе. Цены подписки на Scala Hosting начинаются с 273 рублей в месяц.

Регистрация бесплатного домена возможна в 6 зонах 1-го уровня:

.com,

.gr,

.net,

.eu,

.org,

.info.

Техническая поддержка и онлайн-чат на русском не работают.

InMotion Hosting

Это хостинг со встроенным плагином для взаимодействия с конструктором WordPress. За дополнительную плату здесь организуют совместную работу с веб-дизайнером для неопытных пользователей. Получить доменное имя в подарок на 1 год здесь можно на тарифе Launch и выше. Цены начинаются от 277 рублей в месяц.

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Зарегистрировать бесплатный домен можно в 6 сегментах 1-го уровня:

.us,

.com,

.info,

.org,

.biz,

.net.

На платформе работает онлайн-чат с автоматическим переводом на русский.

GreenGeeks

Создатели платформы организовали питание своих дата-центров от возобновляемых источников энергии. Но зеленые технологии не единственная особенность хостинга. Клиенты здесь могут пользоваться системой LiteSpeed, увеличивающей скорость работы серверов, ускоряющей кэширование и распространение контента, защищающей ресурсы от DDOS-атак.

Другая технология — это LSCache. Она увеличивает скорость работы сайта, выполняет функции кэширования и очистки связанных страниц в зависимости от событий.

Акция по присвоению имен в бесплатных зонах распространяется на все тарифы для зарегистрированных пользователей. Минимальная цена подписки — 273 рубля в месяц.

Получить домен бесплатно можно в 6 зонах 1-го уровня:

.ca,

.com,

.biz,

.net,

.info,

.org.

Русскоязычного чата и техподдержки на хостинге нет.

Как получить бесплатное доменное имя по акции или в подарок

Порядок действий по регистрации бесплатного доменного имени на примере хостинга Hostinger:

Набрать в адресной строке браузера название платформы. Перейти по ссылке на главную страницу. Зарегистрироваться на платформе. Если у пользователя есть учетная запись в Google или GitHub, можно войти по логину и паролю от аккаунта. Кликнуть по розовой кнопке начала работы в середине экрана. Выбрать тарифный план. Обозначить срок подписки (не менее 12 месяцев для получения бесплатного доменного имени). Выбрать способ оплаты (в связи с санкциями зарубежные хостинги не принимают российские карты). На других хостингах могут быть другие варианты платежа. Заполнить реквизиты карты или кошельков в новом окне. Нажать на поле оплаты. Дождаться окончания операции. Щелкнуть по фиолетовой кнопке для получения бесплатного домена.

Далее начинается этап регистрации имени сайта.

Сайт готов к работе под новым доменным именем.

Получение домена для тестирования

Можно получить регистрацию в бесплатной области в тестовом режиме. Например, на хостинге Timeweb регистрируют имена 3-го уровня .tw1.ru, .tw1.su, .webtm.ru. Подключить тестовый домен можно по такому алгоритму:

Найти через поисковую строку браузера хостинг Timeweb. Перейти по ссылке на стартовую страницу сервиса. Зарегистрироваться на платформе. Ввести свой электронный адрес. Дождаться письма. Перейти по ссылке для подтверждения почты. Войти в учетную запись. Открыть меню с «Моими документами». Кликнуть по полю добавления доменов. Выбрать льготную техническую зону. Ввести имя. Отметить сервер для его привязки. Щелкнуть по кнопке добавления домена.

Имя привязано к сайту и готово к тестированию.

У тестового домена категории «free» есть такие преимущества:

отсутствие расходов на создание,

простота процедуры регистрации.

Недостатками свободных технических доменов пользователи считают:

короткий тестовый период, редко превышающий 15 дней;

незапоминающееся имя;

ограниченная сфера применения — тестирование сайта.

Бесплатный домен на GitHub

На платформе работает образовательная программа для студентов и преподавателей Student Developer Pack. В России по ней можно получить свободное доменное имя по такой инструкции:

Найти через поисковую строку браузера портал GitHub Education. Перейти по ссылке на главную страницу. Открыть раздел Request a discount. Выбрать свой статус — студент или преподаватель. Вести персональные данные. Пройти процедуру верификации через свой или учебный электронный адрес. Загрузить фото документа, удостоверяющего личность фотографией.

После этого будет доступна регистрация домена 2-го уровня.

Остальные пользователи могут получить безвозмездное имя 3-го уровня в разделе GitHub Pages. Для этого надо выполнить такие действия:

Зарегистрироваться на платформе. Войти в учетную запись. Создать репозиторий. Набрать в его поле название сайта и доменное имя .github.io.

Через 1-2 часа сайт начнет работать.

Зачем нужен бесплатный домен

Он подходит для небольших некоммерческих организаций.

Избежать издержек на тестирование продукта или создание временного сайта можно с помощью технического домена. Через него можно проверить спрос на товар, оценить потенциал нового бизнеса.

Достоинства и недостатки бесплатных доменных имен

У бесплатных доменов есть такие преимущества:

Экономия денег. Наличие бесплатного имени позволяет стартовать в бизнесе без крупных вложений. Часто такими доменами пользуются начинающие веб-разработчики и тестировщики. Простое использование. У большинства хостингов есть интуитивно понятный интерфейс. Он делает создание сайта доступным пользователям без специальной подготовки. Минимальные риски. Подарочные домены — это хороший способ проверить свои способности в веб-разработке. Новички могут экспериментировать без риска высоких расходов.

Недостатками безвозмездных доменных имен пользователи считают:

Ограниченную функциональность. Почти всегда провайдеры к подарочным названиям сайтов прилагают минимальный объем хранилища и трафик. Это вызывает проблемы при росте сайта и увеличении числа посетителей. Большое количество рекламы. Провайдеры встраивают в сайты всплывающие блоки, которые отвлекают посетителей. Отсутствие технической поддержки. У бесплатных доменов почти всегда отсутствует сервисная служба, что может затруднить разработку сайта при появлении проблем.

Как найти хороший способ регистрации бесплатного домена

Работоспособное безвозмездное имя для сайта можно найти по такому алгоритму:

Назначить цель, для которой разрабатывается сайт. Например, для запуска личного блога лучше подходит платформа WordPress.com, а для портфолио — Wix. Исследовать хостинги, где есть бесплатная регистрация доменов. Особое внимание надо обратить на ограничения и сроки действия подписки, отзывы посетителей и примеры страниц, созданных на платформе. Зарегистрироваться в сервисе. Выбрать бесплатный домен с легко запоминающимся адресом. Лучше, если он будет ассоциироваться с сайтом, для которого регистрируется. Настроить сайт с помощью инструментов хостинга. Запустить его для проверки работоспособности.

Доменное имя без оплаты может стать первым шагом к веб-разработке. Для обучения и экспериментов не понадобится дополнительное финансирование.

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