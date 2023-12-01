О том, как создается запоминающийся фирменный стиль, рассказывает Дмитрий Трепольский, директор по развитию PRonline.

Идентичность бренда: зачем нужна и как формируется

Фирменный стиль бренда отличает компанию от конкурентов и жизненно важен для удержания и привлечения клиентов. Бренды, которые уделяют внимание идентичности, значительно сильнее тех, кто этого не делает.

Концепция фирменного стиля бренда

Идентичность бренда — это жизненно важный аспект маркетинга. Именно идентичность помогает потребителям различать конкурирующие предложения на переполненном рынке.

Устойчивая идентичность закладывает основу для запоминающихся и длительных отношений с потребителями.

Идентичность бренда служит его уникальным отпечатком, отражающим ценности, убеждения и характер компании; помогает компаниям сообщить, что их отличает от остальных.

Например, логотип может сделать компанию мгновенно узнаваемой. А цветовые решения вызывают эмоции и чувства, еще больше формируя восприятие бренда потребителем. Эти элементы должны гармонично сочетаться, чтобы создать идентичность бренда. Но ее важно не путать с имиджем.

Идентичность и имидж бренда

Компаниям важно видеть разницу между фирменным стилем и имиджем бренда.

Фирменный стиль отражает суть компании. Он включает в себя ценности, миссию, культуру и УТП, которые отличают бренд от конкурентов. Также важна визуальная идентификация: логотип, дизайн, стиль подачи. Грубо говоря, это то, во что компания верит и за что выступает, что проявляется в ее стратегии коммуникаций.



Ярким примером служит бренд Coca-Cola. Он давно ассоциируется у людей со счастьем, праздником и получением удовольствия от каждой минуты жизни, что отлично транслируется в рекламных материалах. Чего стоит знаменитая новогодняя реклама напитка, которая все напоминает о приближающемся Рождестве и Новом годе.

Имидж бренда относится к восприятию бренда в глазах потребителей. Это сформировано их опытом, взаимодействиями и впечатлениями. Если идентичность и имидж не совпадают, то это может привести к разрушению репутации бренда.

Взгляды и мнения потребителей очень важны для формирования имиджа. Когда восприятие хорошее, клиенты с удовольствием рассказывают друзьям и близким о понравившемся продукте или услуге. Когда ассоциации негативные, продукт просто не покупают или делятся негативным опытом.



Компания Apple выстроила свой маркетинг так, что у покупателя возникает возможность примкнуть к «элитарному» кругу самым простым способом — покупкой престижного гаджета. В рекламе мы видим обычных людей, но они демонстрируют идею исключительности, поэтому к ним хочется присоединиться.

Задача маркетолога — найти баланс между идентичностью и имиджем. Важно сосредоточиться на создании надежной идентичности, которая обращается к вашей целевой аудитории. В то же время нужно здраво оценивать общественное восприятие и адаптироваться к нему, внося необходимые коррективы, чтобы между идентичностью и имиджем была согласованность.

Цифровая идентичность бренда

Все больше потребителей выходят в онлайн, поэтому брендам нужно помнить и про цифровую идентичность. Чтобы создать убедительную цифровую идентичность бренда, маркетологу нужно учитывать различные элементы, включая дизайн веб-сайта, присутствие в социальных сетях, электронный маркетинг и другие точки соприкосновения с клиентами в интернете.

Хороший пример — компания по продаже авиабилетов «Авиасейлс». У агрегатора отличный сайт, приложение, есть аккаунты в соцсетях с запоминающимся и юмористическим контентом.

Каждый компонент служит определенной цели в общей стратегии цифрового брендинга. Например, удобно построенный сайт передает сообщение бренда и способствует беспрепятственному взаимодействию с пользователем. В то же время интегрированное и «человеческое» присутствие в социальных сетях позволяет компании ближе общаться с аудиторией. Эффективная маркетинговая кампания по email помогает развивать отношения с клиентами и поощряет повторные сделки.

Но создание целостного цифрового стиля бренда — непростая задача. Маркетологи должны убедиться, что все онлайн-элементы соответствуют ценностям компании. Логотипы, цветовые схемы, типография и другие визуальные ресурсы должны гармонировать во всех цифровых точках соприкосновения.

Формирование идентичности бренда с помощью социальных сетей

В создании прочной идентичности бренда соцcети играют решающую роль. Сегодня потребители используют новые и развивающиеся социальные платформы, чтобы общаться с друзьями, следить за блогерами, получать рекомендации по покупке продуктов.

Благодаря тщательно подобранному контенту, таргетированной рекламе и искреннему взаимодействию с подписчиками бренды могут развивать сообщества, растить лояльность среди аудитории, а также продавать продукцию.

Чтобы эффективно использовать соцсети в продвижении бренда, маркетологи должны выявить целевую аудиторию и платформы, где она находится. Партнерство с лидерами мнений, которые соответствуют ценностям компании, увеличит охват бренда и придаст авторитет и аутентичность (другими словами, выделит среди других).

Также помните, что мониторинг отзывов потребителей в соцсетях и правильное реагирование могут дать ценную информацию для доработки своей идентичности, продукта или принятия других решений.

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Роль контента в фирменном стиле

Контент также крайне важен в создании и поддержании идентичности бренда. Если контент привлекательный и релевантный для аудитории, то легко способен укрепить отношения между брендом и клиентами, наращивать лояльность. Маркетологи должны уделять внимание контенту как жизненно важному аспекту стратегии брендинга.

Например, Samsung активно формирует имидж технологической компании, публикуя в своих соцсетях посты, связанные с новейшими разработками в различных областях. Благодаря этому пользователи получают качественный контент и много полезной информации, а бренд закрепляет свою идентичность.

Бренды могут выразить свою индивидуальность с помощью разных типов контента. Блоги, например, помогают компаниям делиться глубокими знаниями, идеями и историями, демонстрируя опыт и страсть к своей отрасли. А видео поможет создать более захватывающий опыт — это динамичный и визуально привлекательный вариант общения с потребителями. Наконец, подкасты с их разговорным форматом и доступностью также приобрели популярность — для бренда это возможность обсуждения нужных тематик и взаимодействия с лидерами мнений.

Чтобы разработать контент-стратегию, маркетологу сперва нужно определить форматы, которые подходят для бренда и вызывают отклик у аудитории. Сочетание нескольких форматов обычно более эффективно. Важно составить график публикаций и поддерживать единый стиль во всем контенте — для обеспечения узнаваемости.

Помните, что аудитория ежедневно получает огромный объем контента из разных источников — ваш бренд может затеряться среди других. Именно поэтому важно создавать качественные, запоминающиеся и привлекательные публикации, которые отличат вас от конкурентов.

Будущее фирменного стиля в цифровом мире

Цифровое пространство продолжает развиваться, и в создании фирменного стиля тоже есть свои тренды. Например, персонализация и маркетинг, основанный на анализе данных, помогают брендам соответствовать ожиданиям потребителя. Нейросети и автоматизация могут революционизировать то, как компании создают свои брендинговые активы и управляют ими: от дизайна логотипа до работы с контентом.

Используя возможности искусственного интеллекта, бренды могут создавать персонализированные и визуально привлекательные материалы, сохраняя при этом идентичность.

Сегодня бренды должны соблюдать баланс между внедрением инноваций и верностью своим ценностям. Уделяйте внимание отношениям с клиентами, прислушивайтесь к их потребностям и постоянно делайте продукт более удобным. Это гарантирует, что бренд в глазах потребителя останется заслуживающим доверия и аутентичным.

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