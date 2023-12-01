Идентичность бренда: зачем нужна и как формируется

Фирменный стиль бренда отличает компанию от конкурентов и жизненно важен для удержания и привлечения клиентов. Бренды, которые уделяют внимание идентичности, значительно сильнее тех, кто этого не делает.О том, как создается запоминающийся фирменный стиль, рассказывает Дмитрий Трепольский, директор по развитию PRonline.
Концепция фирменного стиля бренда
Идентичность бренда — это жизненно важный аспект маркетинга. Именно идентичность помогает потребителям различать конкурирующие предложения на переполненном рынке.
Устойчивая идентичность закладывает основу для запоминающихся и длительных отношений с потребителями.
Идентичность бренда служит его уникальным отпечатком, отражающим ценности, убеждения и характер компании; помогает компаниям сообщить, что их отличает от остальных.
Например, логотип может сделать компанию мгновенно узнаваемой. А цветовые решения вызывают эмоции и чувства, еще больше формируя восприятие бренда потребителем. Эти элементы должны гармонично сочетаться, чтобы создать идентичность бренда. Но ее важно не путать с имиджем.
Идентичность и имидж бренда
Компаниям важно видеть разницу между фирменным стилем и имиджем бренда.
- Фирменный стиль отражает суть компании. Он включает в себя ценности, миссию, культуру и УТП, которые отличают бренд от конкурентов. Также важна визуальная идентификация: логотип, дизайн, стиль подачи. Грубо говоря, это то, во что компания верит и за что выступает, что проявляется в ее стратегии коммуникаций.
Ярким примером служит бренд Coca-Cola. Он давно ассоциируется у людей со счастьем, праздником и получением удовольствия от каждой минуты жизни, что отлично транслируется в рекламных материалах. Чего стоит знаменитая новогодняя реклама напитка, которая все напоминает о приближающемся Рождестве и Новом годе.
- Имидж бренда относится к восприятию бренда в глазах потребителей. Это сформировано их опытом, взаимодействиями и впечатлениями. Если идентичность и имидж не совпадают, то это может привести к разрушению репутации бренда.
Взгляды и мнения потребителей очень важны для формирования имиджа. Когда восприятие хорошее, клиенты с удовольствием рассказывают друзьям и близким о понравившемся продукте или услуге. Когда ассоциации негативные, продукт просто не покупают или делятся негативным опытом.
Компания Apple выстроила свой маркетинг так, что у покупателя возникает возможность примкнуть к «элитарному» кругу самым простым способом — покупкой престижного гаджета. В рекламе мы видим обычных людей, но они демонстрируют идею исключительности, поэтому к ним хочется присоединиться.
Задача маркетолога — найти баланс между идентичностью и имиджем. Важно сосредоточиться на создании надежной идентичности, которая обращается к вашей целевой аудитории. В то же время нужно здраво оценивать общественное восприятие и адаптироваться к нему, внося необходимые коррективы, чтобы между идентичностью и имиджем была согласованность.
Цифровая идентичность бренда
Все больше потребителей выходят в онлайн, поэтому брендам нужно помнить и про цифровую идентичность. Чтобы создать убедительную цифровую идентичность бренда, маркетологу нужно учитывать различные элементы, включая дизайн веб-сайта, присутствие в социальных сетях, электронный маркетинг и другие точки соприкосновения с клиентами в интернете.
Хороший пример — компания по продаже авиабилетов «Авиасейлс». У агрегатора отличный сайт, приложение, есть аккаунты в соцсетях с запоминающимся и юмористическим контентом.
Каждый компонент служит определенной цели в общей стратегии цифрового брендинга. Например, удобно построенный сайт передает сообщение бренда и способствует беспрепятственному взаимодействию с пользователем. В то же время интегрированное и «человеческое» присутствие в социальных сетях позволяет компании ближе общаться с аудиторией. Эффективная маркетинговая кампания по email помогает развивать отношения с клиентами и поощряет повторные сделки.
Но создание целостного цифрового стиля бренда — непростая задача. Маркетологи должны убедиться, что все онлайн-элементы соответствуют ценностям компании. Логотипы, цветовые схемы, типография и другие визуальные ресурсы должны гармонировать во всех цифровых точках соприкосновения.
Формирование идентичности бренда с помощью социальных сетей
В создании прочной идентичности бренда соцcети играют решающую роль. Сегодня потребители используют новые и развивающиеся социальные платформы, чтобы общаться с друзьями, следить за блогерами, получать рекомендации по покупке продуктов.
Благодаря тщательно подобранному контенту, таргетированной рекламе и искреннему взаимодействию с подписчиками бренды могут развивать сообщества, растить лояльность среди аудитории, а также продавать продукцию.
Чтобы эффективно использовать соцсети в продвижении бренда, маркетологи должны выявить целевую аудиторию и платформы, где она находится. Партнерство с лидерами мнений, которые соответствуют ценностям компании, увеличит охват бренда и придаст авторитет и аутентичность (другими словами, выделит среди других).
Также помните, что мониторинг отзывов потребителей в соцсетях и правильное реагирование могут дать ценную информацию для доработки своей идентичности, продукта или принятия других решений.
По теме: Как работать с клиентскими отзывами
Роль контента в фирменном стиле
Контент также крайне важен в создании и поддержании идентичности бренда. Если контент привлекательный и релевантный для аудитории, то легко способен укрепить отношения между брендом и клиентами, наращивать лояльность. Маркетологи должны уделять внимание контенту как жизненно важному аспекту стратегии брендинга.
Например, Samsung активно формирует имидж технологической компании, публикуя в своих соцсетях посты, связанные с новейшими разработками в различных областях. Благодаря этому пользователи получают качественный контент и много полезной информации, а бренд закрепляет свою идентичность.
Бренды могут выразить свою индивидуальность с помощью разных типов контента. Блоги, например, помогают компаниям делиться глубокими знаниями, идеями и историями, демонстрируя опыт и страсть к своей отрасли. А видео поможет создать более захватывающий опыт — это динамичный и визуально привлекательный вариант общения с потребителями. Наконец, подкасты с их разговорным форматом и доступностью также приобрели популярность — для бренда это возможность обсуждения нужных тематик и взаимодействия с лидерами мнений.
Чтобы разработать контент-стратегию, маркетологу сперва нужно определить форматы, которые подходят для бренда и вызывают отклик у аудитории. Сочетание нескольких форматов обычно более эффективно. Важно составить график публикаций и поддерживать единый стиль во всем контенте — для обеспечения узнаваемости.
Помните, что аудитория ежедневно получает огромный объем контента из разных источников — ваш бренд может затеряться среди других. Именно поэтому важно создавать качественные, запоминающиеся и привлекательные публикации, которые отличат вас от конкурентов.
Будущее фирменного стиля в цифровом мире
Цифровое пространство продолжает развиваться, и в создании фирменного стиля тоже есть свои тренды. Например, персонализация и маркетинг, основанный на анализе данных, помогают брендам соответствовать ожиданиям потребителя. Нейросети и автоматизация могут революционизировать то, как компании создают свои брендинговые активы и управляют ими: от дизайна логотипа до работы с контентом.
Используя возможности искусственного интеллекта, бренды могут создавать персонализированные и визуально привлекательные материалы, сохраняя при этом идентичность.
Сегодня бренды должны соблюдать баланс между внедрением инноваций и верностью своим ценностям. Уделяйте внимание отношениям с клиентами, прислушивайтесь к их потребностям и постоянно делайте продукт более удобным. Это гарантирует, что бренд в глазах потребителя останется заслуживающим доверия и аутентичным.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Компания владеет большим объемом данных? Попробуйте выделить их в отдельный b2b-продукт
- 2 Aviasales, NovaKid, Borzo и другие — кто привлек инвестиции в августе
- 3 Дмитрий Колодин: «Когда-то я хотел качать нефть, а не порно»
- 4 Константин Калинов: «Мой следующий бизнес будет точно не про тревел»
- 5 Скандалы года: уроки кризисных коммуникаций
ВОЗМОЖНОСТИ
01 декабря 2023
01 декабря 2023
03 декабря 2023