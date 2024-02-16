Что выбрать для инвестиций: цифровое или физическое золото. Мнение эксперта

Что выбрать для инвестиций: физическое или цифровое золото? А может, всё и сразу? Своим мнением поделился Максим Мольдерф, сооснователь и CEO компании Moneymatika, номинант рейтинга Forbes «30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет» 2024 года в категории «Финансы и инвестиции», член Совета ТПП по финансово-промышленной и инвестиционной политике.

Современный вариант: виртуальный актив

Цифровизация — тренд, который затронул разные сферы экономики, и инвестиции в драгметаллы здесь не исключение. Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА), то есть денежных требований, подтвержденных записью на блокчейне, только начинает развиваться в России. Однако уже сейчас здесь виден потенциал.

На это есть причины. С июля 2023 года президент РФ освободил от уплаты НДС операции по продаже гражданам ЦФА с драгоценными металлами в качестве базового актива. Новый закон также предусматривает нулевую ставку НДС при реализации ЦФА, предоставляющего право на получение слитка при его погашении. Таким образом, цифровое золото обладает неплохой законодательной поддержкой и готово к массовому выпуску.

Более того, цифровое золото не требует инфраструктурных расходов, например, обязательного аффинажа. Аффинаж — это процесс очистки и рафинирования физических драгоценных металлов с целью удаления примесей и получения чистых металлических слитков или изделий. Это важный этап производства слитков и инвестиционных монет.

Получается, выпуск «золотых» ЦФА может улучшить ситуацию с так называемым обратным выкупом, то есть продажей золота обратно в банк. Благодаря упрощению процесса покупки, хранения и возврата, можно предположить, что в будущем «золотые» ЦФА будут в тренде у инвесторов.

Покупать ЦФА на золото можно через различные инвестиционные платформы, биржи или брокерские компании, входящие в реестр операторов по выпуску и обмену ЦФА, составляемый ЦБ РФ. В реестр операторов обмена (ООЦФА) входит Московская биржа. А в реестре операторов информационных систем, которые осуществляют выпуск цифровых финансовых активов (ОИСЦФА), состоят 10 компаний:

«Атомайз». Сбербанк. «Альфа-банк». «Лайтхаус». «Токены». «Системы распределённого реестра». «Еврофинанс Моснарбанк». «СПБ Биржа». «Блокчейн Хаб». «Национальный расчётный депозитарий».

Отметим, что на платформе «Атомайз» осенью 2023 года состоялся выпуск гибридных ЦФА на золото от «Росбанка».

Для того чтобы купить ЦФА, следует в первую очередь провести предварительное исследование рынка, оценить репутацию, условия торговли и уровень безопасности на платформе, где продаётся актив. Проверить наличие платформы в реестре. Также важно ознакомиться с комиссиями и расходами, связанными с покупкой, хранением и продажей конкретных ЦФА. И, наконец, нужно проанализировать тенденции рынка, чтобы оценить оптимальное время для входа в позицию, а также свой инвестиционный горизонт.

Нельзя забывать, что у «цифрового» золота есть недостатки. В первую очередь золотые ЦФА не подпадают под закон о страховании вкладов и, таким образом, более подвержены рискам контрагента.

Для инвестора это означает, что успех его вложений сильно зависит от финансовой устойчивости организации, с которой он взаимодействует. Цена на золотые ЦФА может быть более волатильной, так как зависит от различных факторов, помимо цены базового драгоценного металла.

Как и другие цифровые активы, золотые ЦФА подвержены риску кибератак, взломов и других технических проблем. Например, за 2021 год мошенники заработали на воровстве криптообъектов более $14 млрд. Недостатки в киберзащите могут привести к потере средств. Например, до сих пор не отлажен механизм интеграции золотых ЦФА с ГИИС ДМДМ — государственной интегрированной информационной системой в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах оборота.

На этапе формирования рынка золотые ЦФА могут иметь ограниченную ликвидность за счёт сравнительного небольшого числа участников, недостатка информации и опыта у инвесторов, ограниченного числа предложений со стороны эмитентов и всё еще формирующейся инфраструктуры, находящейся в процессе отладки и оптимизации. Всё это может сократить возможности владельца досрочно продать или обменять актив в случае необходимости.

Наконец, законодательное регулирование цифровых активов может меняться со временем, и менее благоприятные законодательные инициативы окажут влияние на тех, кто уже владеет золотыми ЦФА.

Именно по этим причинам, при всех своих достоинствах, для большинства инвесторов «золотые» ЦФА остаются преимущественно спекулятивным инструментом с краткосрочными целями. По причине того, что на сегодняшний день это ещё высокорисковый актив. А высокорисковые активы держатся в портфеле либо на малую долю, либо для краткосрочных спекуляций. Для краткосрочных спекуляций располагает уменьшенный спред между ценой покупки и продажи за счёт отсутствия расходов на аффинаж.

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на бриллиант

Классический выбор: физический слиток

В отличие от цифрового золота, традиционные золотые слитки — это актив, который более понятен и привычен широкой аудитории.

Во-первых, для приобретения золотых слитков не требуется статус квалифицированного инвестора. То есть воспользоваться ими может любой гражданин.

Во-вторых, физическое золото остаётся прямым имуществом клиента, которое делает покупателя менее зависимым от банковской системы.

В-третьих, каждый клиент может выбрать размер и вес слитка, ориентируясь на свои потребности и бюджет, что делает физическое золото доступнее для широкого круга покупателей.

Например, обычным гражданам банки предлагают мерные слитки весом от 1 г стоимостью от пяти–шести тыс. рублей. Таким образом, фактически любой человек при желании может выделить часть своего бюджета на приобретение слитков в зависимости от собственных потребностей и нужд.

Наконец, золотые слитки можно приобрести в качестве стильного и оригинального подарка или передать по наследству будущим поколениям, что делает их ещё привлекательнее для долгосрочных инвестиций. Однако при покупке физического золота важно выбрать надёжный банк, а также позаботиться о правильном хранении золотых слитков.

Важно запомнить: правильное хранение золотого слитка — залог успешной инвестиции. Ведь от внешнего вида мерного золота зависит то, по какой цене вы сможете его в дальнейшем реализовать. Чтобы избежать сколов и повреждений, хранить слиток необходимо в заводской упаковке вместе с прилагаемым к нему сертификатом. Организовать хранение можно как в домашних условиях, так и воспользоваться услугами банка по аренде сейфовой ячейки.



Также важно понимать, что у золотых слитков, как и у золотых ЦФА, может быть рыночный спред между ценой покупки и продажи. Цена продажи актива будет ниже цены покупки. Поэтому важно выбрать банк, где, соответственно, будет максимально выгодно (по низкой цене) купить слиток и выгодно (по наиболее высокой цене) продать.

Разница между ценой покупки и продажи и есть спред. Чем меньше спред, тем больше шансов максимизировать прибыль от вложения. К тому же банки предоставляют разные условия обратного выкупа в случае, если клиенту захочется продать свой актив. И важно грамотно подойти к процессу продажи слитка, чтобы вложения в золото оказались максимально прибыльными.

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цифровые финансовые активы

Какой вариант лучше

Ответ на этот вопрос будет полностью зависеть от целей, поставленных инвестором. К тому же «цифровое» золото вовсе не исключает покупки физических слитков. Если говорить об общих правилах, то для краткосрочных инвестиций золотые ЦФА станут удобным инструментом, но только при наличии соответствующего опыта и экспертизы.

Если же вы ищете более простое и понятное решение, которое позволит сохранить вложения или сделать инвестиции вдолгую, лучше обратить внимание на физические золотые слитки.

При покупке физического золота обратите внимание на следующие моменты:

Легально продавать золотые слитки могут только банки, имеющие специальную лицензию ЦБ РФ.

Для покупки слитков можно обратиться в продающую организацию напрямую. Но лучше воспользоваться сервисом, чтобы сравнить спред цен на покупку и условия обратного выкупа.

Подумайте о месте хранения слитков. Если у вас есть подходящие условия (например, сейф), их можно хранить и дома. Однако золото должно быть надёжно защищено от влаги и повреждений. Поэтому самый надежный вариант — хранение в банке.

Следите за наличием и поддержанием документации на приобретенные слитки. Сертификат на слиток потребуется при продаже актива.

Собираетесь воспользоваться процедурой обратного выкупа? Тогда тщательно проанализируйте ситуацию на рынке и условия потенциального покупателя, включая возможные комиссии и сборы. Проще всего это сделать в специальном сервисе, где уже собраны актуальные цены от всех топовых российских банков по покупке и продаже слитков и инвестиционных монет.

Опираясь на анализ рыночной ситуации, можно с уверенностью сказать, что в 2024 году тренд на приобретение золота продолжит свое развитие. Главное — максимально грамотно использовать предоставленные возможности для инвестиций и обращаться к надёжным инструментам, позволяющим сохранить, обезопасить и преумножить свои накопления в условиях непростой экономической конъюнктуры.

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Общие советы для тех, кто задумывается о вложениях в золото:

Определитесь с собственными целями и квалификацией в инвестициях. Для начинающих или долгосрочных инвесторов рекомендуется приобретение физического золота как более надёжного актива. Посчитайте бюджет, который готовы выделить на покупку. Обратите внимание, что чем больше приобретаемый слиток, тем выгоднее в среднем обойдётся грамм золота. Проанализируйте текущее состояние рынка и определитесь с местом покупки. Если не готовы исследовать все предложения рынка самостоятельно, воспользуйтесь возможностями сайтов-помощников. Проконсультируйтесь перед приобретением и заранее забронируйте необходимое количество золота до поездки в банк. Позаботьтесь о месте хранения слитка. Обязательно сохраняйте сопутствующую документацию. Заранее подумайте о том, где и как будете обратно выкупать ваш слиток в случае необходимости.

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