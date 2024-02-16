Что выбрать для инвестиций: цифровое или физическое золото. Мнение эксперта

Что выбрать для инвестиций: физическое или цифровое золото? А может, всё и сразу? Своим мнением поделился Максим Мольдерф, сооснователь и CEO компании Moneymatika, номинант рейтинга Forbes «30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет» 2024 года в категории «Финансы и инвестиции», член Совета ТПП по финансово-промышленной и инвестиционной политике.
Современный вариант: виртуальный актив
Цифровизация — тренд, который затронул разные сферы экономики, и инвестиции в драгметаллы здесь не исключение. Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА), то есть денежных требований, подтвержденных записью на блокчейне, только начинает развиваться в России. Однако уже сейчас здесь виден потенциал.
На это есть причины. С июля 2023 года президент РФ освободил от уплаты НДС операции по продаже гражданам ЦФА с драгоценными металлами в качестве базового актива. Новый закон также предусматривает нулевую ставку НДС при реализации ЦФА, предоставляющего право на получение слитка при его погашении. Таким образом, цифровое золото обладает неплохой законодательной поддержкой и готово к массовому выпуску.
Более того, цифровое золото не требует инфраструктурных расходов, например, обязательного аффинажа. Аффинаж — это процесс очистки и рафинирования физических драгоценных металлов с целью удаления примесей и получения чистых металлических слитков или изделий. Это важный этап производства слитков и инвестиционных монет.
Получается, выпуск «золотых» ЦФА может улучшить ситуацию с так называемым обратным выкупом, то есть продажей золота обратно в банк. Благодаря упрощению процесса покупки, хранения и возврата, можно предположить, что в будущем «золотые» ЦФА будут в тренде у инвесторов.
Покупать ЦФА на золото можно через различные инвестиционные платформы, биржи или брокерские компании, входящие в реестр операторов по выпуску и обмену ЦФА, составляемый ЦБ РФ. В реестр операторов обмена (ООЦФА) входит Московская биржа. А в реестре операторов информационных систем, которые осуществляют выпуск цифровых финансовых активов (ОИСЦФА), состоят 10 компаний:
- «Атомайз».
- Сбербанк.
- «Альфа-банк».
- «Лайтхаус».
- «Токены».
- «Системы распределённого реестра».
- «Еврофинанс Моснарбанк».
- «СПБ Биржа».
- «Блокчейн Хаб».
- «Национальный расчётный депозитарий».
Отметим, что на платформе «Атомайз» осенью 2023 года состоялся выпуск гибридных ЦФА на золото от «Росбанка».
Для того чтобы купить ЦФА, следует в первую очередь провести предварительное исследование рынка, оценить репутацию, условия торговли и уровень безопасности на платформе, где продаётся актив. Проверить наличие платформы в реестре. Также важно ознакомиться с комиссиями и расходами, связанными с покупкой, хранением и продажей конкретных ЦФА. И, наконец, нужно проанализировать тенденции рынка, чтобы оценить оптимальное время для входа в позицию, а также свой инвестиционный горизонт.
Нельзя забывать, что у «цифрового» золота есть недостатки. В первую очередь золотые ЦФА не подпадают под закон о страховании вкладов и, таким образом, более подвержены рискам контрагента.
Для инвестора это означает, что успех его вложений сильно зависит от финансовой устойчивости организации, с которой он взаимодействует. Цена на золотые ЦФА может быть более волатильной, так как зависит от различных факторов, помимо цены базового драгоценного металла.
Как и другие цифровые активы, золотые ЦФА подвержены риску кибератак, взломов и других технических проблем. Например, за 2021 год мошенники заработали на воровстве криптообъектов более $14 млрд. Недостатки в киберзащите могут привести к потере средств. Например, до сих пор не отлажен механизм интеграции золотых ЦФА с ГИИС ДМДМ — государственной интегрированной информационной системой в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах оборота.
На этапе формирования рынка золотые ЦФА могут иметь ограниченную ликвидность за счёт сравнительного небольшого числа участников, недостатка информации и опыта у инвесторов, ограниченного числа предложений со стороны эмитентов и всё еще формирующейся инфраструктуры, находящейся в процессе отладки и оптимизации. Всё это может сократить возможности владельца досрочно продать или обменять актив в случае необходимости.
Наконец, законодательное регулирование цифровых активов может меняться со временем, и менее благоприятные законодательные инициативы окажут влияние на тех, кто уже владеет золотыми ЦФА.
Именно по этим причинам, при всех своих достоинствах, для большинства инвесторов «золотые» ЦФА остаются преимущественно спекулятивным инструментом с краткосрочными целями. По причине того, что на сегодняшний день это ещё высокорисковый актив. А высокорисковые активы держатся в портфеле либо на малую долю, либо для краткосрочных спекуляций. Для краткосрочных спекуляций располагает уменьшенный спред между ценой покупки и продажи за счёт отсутствия расходов на аффинаж.
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на бриллиант
Классический выбор: физический слиток
В отличие от цифрового золота, традиционные золотые слитки — это актив, который более понятен и привычен широкой аудитории.
Во-первых, для приобретения золотых слитков не требуется статус квалифицированного инвестора. То есть воспользоваться ими может любой гражданин.
Во-вторых, физическое золото остаётся прямым имуществом клиента, которое делает покупателя менее зависимым от банковской системы.
В-третьих, каждый клиент может выбрать размер и вес слитка, ориентируясь на свои потребности и бюджет, что делает физическое золото доступнее для широкого круга покупателей.
Например, обычным гражданам банки предлагают мерные слитки весом от 1 г стоимостью от пяти–шести тыс. рублей. Таким образом, фактически любой человек при желании может выделить часть своего бюджета на приобретение слитков в зависимости от собственных потребностей и нужд.
Наконец, золотые слитки можно приобрести в качестве стильного и оригинального подарка или передать по наследству будущим поколениям, что делает их ещё привлекательнее для долгосрочных инвестиций. Однако при покупке физического золота важно выбрать надёжный банк, а также позаботиться о правильном хранении золотых слитков.
Важно запомнить: правильное хранение золотого слитка — залог успешной инвестиции. Ведь от внешнего вида мерного золота зависит то, по какой цене вы сможете его в дальнейшем реализовать. Чтобы избежать сколов и повреждений, хранить слиток необходимо в заводской упаковке вместе с прилагаемым к нему сертификатом. Организовать хранение можно как в домашних условиях, так и воспользоваться услугами банка по аренде сейфовой ячейки.
Также важно понимать, что у золотых слитков, как и у золотых ЦФА, может быть рыночный спред между ценой покупки и продажи. Цена продажи актива будет ниже цены покупки. Поэтому важно выбрать банк, где, соответственно, будет максимально выгодно (по низкой цене) купить слиток и выгодно (по наиболее высокой цене) продать.
Разница между ценой покупки и продажи и есть спред. Чем меньше спред, тем больше шансов максимизировать прибыль от вложения. К тому же банки предоставляют разные условия обратного выкупа в случае, если клиенту захочется продать свой актив. И важно грамотно подойти к процессу продажи слитка, чтобы вложения в золото оказались максимально прибыльными.
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цифровые финансовые активы
Какой вариант лучше
Ответ на этот вопрос будет полностью зависеть от целей, поставленных инвестором. К тому же «цифровое» золото вовсе не исключает покупки физических слитков. Если говорить об общих правилах, то для краткосрочных инвестиций золотые ЦФА станут удобным инструментом, но только при наличии соответствующего опыта и экспертизы.
Если же вы ищете более простое и понятное решение, которое позволит сохранить вложения или сделать инвестиции вдолгую, лучше обратить внимание на физические золотые слитки.
При покупке физического золота обратите внимание на следующие моменты:
- Легально продавать золотые слитки могут только банки, имеющие специальную лицензию ЦБ РФ.
- Для покупки слитков можно обратиться в продающую организацию напрямую. Но лучше воспользоваться сервисом, чтобы сравнить спред цен на покупку и условия обратного выкупа.
- Подумайте о месте хранения слитков. Если у вас есть подходящие условия (например, сейф), их можно хранить и дома. Однако золото должно быть надёжно защищено от влаги и повреждений. Поэтому самый надежный вариант — хранение в банке.
- Следите за наличием и поддержанием документации на приобретенные слитки. Сертификат на слиток потребуется при продаже актива.
- Собираетесь воспользоваться процедурой обратного выкупа? Тогда тщательно проанализируйте ситуацию на рынке и условия потенциального покупателя, включая возможные комиссии и сборы. Проще всего это сделать в специальном сервисе, где уже собраны актуальные цены от всех топовых российских банков по покупке и продаже слитков и инвестиционных монет.
Опираясь на анализ рыночной ситуации, можно с уверенностью сказать, что в 2024 году тренд на приобретение золота продолжит свое развитие. Главное — максимально грамотно использовать предоставленные возможности для инвестиций и обращаться к надёжным инструментам, позволяющим сохранить, обезопасить и преумножить свои накопления в условиях непростой экономической конъюнктуры.
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Общие советы для тех, кто задумывается о вложениях в золото:
- Определитесь с собственными целями и квалификацией в инвестициях. Для начинающих или долгосрочных инвесторов рекомендуется приобретение физического золота как более надёжного актива.
- Посчитайте бюджет, который готовы выделить на покупку. Обратите внимание, что чем больше приобретаемый слиток, тем выгоднее в среднем обойдётся грамм золота.
- Проанализируйте текущее состояние рынка и определитесь с местом покупки. Если не готовы исследовать все предложения рынка самостоятельно, воспользуйтесь возможностями сайтов-помощников.
- Проконсультируйтесь перед приобретением и заранее забронируйте необходимое количество золота до поездки в банк.
- Позаботьтесь о месте хранения слитка.
- Обязательно сохраняйте сопутствующую документацию.
- Заранее подумайте о том, где и как будете обратно выкупать ваш слиток в случае необходимости.
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