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«Воруют все»: как защитить офлайн-магазин от махинаций сотрудников

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Аскар Рахимбердиев
Аскар Рахимбердиев

СЕО облачного сервиса «МойСклад»

Светлана Зыкова

Торговля — сфера, где практически всегда есть место для мошенничества и воровства среди рабочего персонала. Недостача, частые списания, пересортица, подворовывание весовой продукции или неправильно выданная сдача — это схемы, которыми во все времена пользовались продавцы и кассиры. По данным Ассоциации сертифицированных специалистов по расследованию хищений, каждый год от 5 до 10% прибыли компаний оседают в карманах недобросовестных сотрудников.

Можно ли этот процесс предотвратить? Рассказывает СЕО облачного сервиса для автоматизации торговли «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.

«Воруют все»: как защитить офлайн-магазин от махинаций сотрудников

Как понять, что сотрудники воруют

Один из главных признаков — падение выручки и отсутствие доходов. Если предприниматель верно посчитал юнит-экономику, отклонение от прогнозируемой выручки может быть в пределах 1-2%, не больше. Но если у вас регулярные недостачи, расхождение в продажах и чеках, заметная разница по кассе в сменах с разными продавцами, большое количество возвратов и редактирование чеков — это почти со стопроцентной вероятностью говорит о махинациях.

Многолетний опыт работы сервиса «МойСклад» с малым и средним бизнесом показывает, что воруют все: не только продавцы и кассиры, но и грузчики, менеджеры по закупкам, мерчендайзеры, охранники и покупатели. Но как раз последние — в меньшей степени. 

Персонал магазинов, имеющий доступ к товару и наличным деньгам, получает самый большой соблазн. Это не значит, что предпринимателям стоит подозревать всех — в бизнесе, безусловно, важно доверие, но если в вашей компании контроль минимален — кражи будут происходить постоянно.

Подталкивать к ним могут не только низкая зарплата или финансовые проблемы продавцов, но часто — спортивный интерес или даже желание отомстить собственнику бизнеса за кажущуюся несправедливость. Но это тема для отдельной статьи. Сегодня же остановимся на том, как победить воровство в магазине.

 

Распространенные схемы мошенничества 

Способов обмануть собственника бизнеса для человека, хорошо знающего специфику работы того или иного магазина, множество. Для начала разберем наиболее очевидные и универсальные схемы мошенничества. 

Самое простое и привычное место для махинаций — касса. Кассир может случайно нарушить кассовую дисциплину, например, неправильно дать сдачу или забыть закрыть денежный ящик. Но чаще всего ущерб бизнесу наносится умышленно. 

Можно не пробить чек или выбить в нем меньше товаров, а разницу — положить в карман. Либо пробить более дорогой товар по цене дешевого, подменив штрихкоды. Как правило, для этого продавцы задействуют своих родственников и знакомых. 

Продажа по уценке. В ход идут не только товары с истекающим сроком годности, но и намеренная порча — для того чтобы купить его с хорошим дисконтом. Например, в магазине электроники продавец специально поцарапал телефон или ноутбук, чтобы выставить его на продажу как бракованный. Сам же его и приобрел, изрядно сэкономив на покупке. 

В магазинах с внедренной программой лояльности или слишком активным маркетингом кассиры часто злоупотребляют скидками и бонусами. Продав товар за полную стоимость и не выдав чек, кассир после ухода покупателя проводит скидку, а разницу кладет в карман — вполне легальный способ украсть деньги. Цена вопроса — 5-10% от суммы чека, но если в течение смены этот маневр провернуть несколько раз, потери владельца бизнеса получатся внушительными. 

Возврат или аннулирование продажи. Если покупатель не взял чек, то кассир с легкостью может отменить продажу, оформив возврат или аннулировав чек после его ухода, а деньги забрать себе.

В некоторых случаях кассиры могут имитировать продажу, а сам товар вынести не оплаченным. Для этого привлекают сообщников — приятелей или родственников. 

Перезагрузка кассы. В момент, когда покупатель определился с выбором товара и готов его оплатить, кассир перезапускает кассу. Покупатель не хочет ждать и уходит без чека. По сути, это неучтенная наличность, которая оказывается в полном распоряжении продавца.

Еще одним приемом мошенничества персонала в небольших магазинах является продажа пакетов, которые прилагаются к товару бесплатно. Карман владельца магазина при этом не страдает, но ущерб наносится репутации самого предприятия.

Установка завышенных ценников. Эта схема будто из прошлого, когда торговля велась без онлайн-касс в неавтоматизированных торговых точках. На самом деле и сегодня в небольших магазинах формата «у дома» на самых продаваемых товарах может не оказаться ценника, и продаваться он будет по более высокой цене, чем назначил собственник бизнеса. Разница, естественно, будет в пользу продавца. В самых дерзких и бесстрашных случаях — продавцы и вовсе подменяют товар, устраивая в торговой точке свой собственный подпольный бизнес. 

 

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Часто о воровстве персонала могут рассказать и покупатели: они жалуются на обвес и обман с выдачей сдачи. Не помогают и камеры видеонаблюдения, которыми сейчас укомплектованы почти все магазины. Чтобы искоренить воровство, потребуется системный подход.

 

Как прекратить махинации раз и навсегда

Рецепт прост — внедряйте как можно больше контроля в бизнес. 

Внезапные инвентаризации, проводимые без предупреждения персонала, например, в пределах одной товарной группы (той, где замечены подозрительные операции с чеками), помогут быстрее выявить нечистых на руку сотрудников.

Объявление о важности выданного чека в кассовой зоне усилит бдительность покупателей. Причем отсутствие или постоянное завешивание объявления чем-либо — должно насторожить предпринимателя.

Откажитесь от ведения торгового учета в тетрадке. Совсем. Без исключений. 

На самом деле главный способ победить воровство в торговле — это автоматизировать магазин. Помимо многочисленных плюсов, которые подарит вам автоматизация, она поможет удаленно отслеживать все операции по кассе. Возможно понадобится потратить несколько дней на обучение персонала работе в программе, но это точно будет стоить того. 

По нашему опыту, владельцы розничных магазинов говорят, что если сотрудники сопротивляются внедрению товарного и финансового учета, оправдывая это сложностью системы, — им есть что скрывать. 

Если система автоматизации в магазине уже есть, но махинации продолжаются, сделайте ревизию настроек и доступов. Ограничьте права продавцов и кассиров, дайте возможность корректировать документы только доверенным сотрудникам. Установите запрет на удаление и редактирование чеков прошлого периода, возврат и аннулирование продаж, применение скидок и бонусов вручную.

Предотвратить кражи в магазинах не так просто — и часто затратно. Например, просто видеонаблюдения уже недостаточно. Сегодня требуется видеонаблюдение, интегрированное с кассовой программой. Оно может самостоятельно выделять подозрительные моменты в работе сотрудника — возвраты, открытие денежного ящика, аннулирование, многократные скидки и прочее. Так вы сможете получить видеоотчет по каждому конкретному моменту, не тратя несколько часов на просмотр всей записи.

 

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В завершение добавлю, проблема воровства в магазинах — это вечная проблема. Она актуальна не только для российских предпринимателей. Аналогичные кейсы мы видим в Казахстане, Узбекистане, Беларуси и других странах. Но если в компании все процессы прозрачны и каждое действие отражается в товароучетной системе, сотрудники работают по-другому, настрой совершенно иной, появляется дисциплина, а значит, соблазнов лезть в карман к собственнику бизнеса становится меньше.

Фото: Unsplash.

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