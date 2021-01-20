Российская Red Lions Capital вложила $3,5 млн в американский фудтех-стартап Eat Just

Стартап Eat Just привлек $3,5 млн от платформы альтернативных инвестиций Red Lions Capital. О недавнем закрытии сделки сообщает издание TAdviser. Оценка компании инвесторами не уточняется.

Eat Just основана в 2011 году Джошем Балком и Джошем Тетриком (главный офис в Сан-Франциско). Стартап использует передовые достижения науки и технологий для создания экопродуктов питания.

Eat Just в лабораторных условиях культивирует мясо из клеток животных. В декабре продукт, созданный из куриных клеток, впервые предложили посетителям одного из крупных ресторанов Сингапура.

После дебюта в ресторане Eat Just запустила цифровую платформу goodmeat.co, на которой информирует потребителей о важности альтерантивного производства мяса. По мнению стартапа, мировой спрос на животный белок растет, через 30 лет потребление увеличится более чем на 70%.

Сейчас Eat Just работает в США, Канаде и странах Европы. Но у компании есть договоренность с сетью ресторанов быстрого питания Dicos в Китае (конкурент McDonald's и KFC, уточняет издание) о поставках яиц из бобов мунг.

Платформа альтернативных инвестиций Red Lions Capital основана в конце 2019 года. Ее управляющими партнерами являются Глеб Яковлев (ранее возглавлял ITI Funds) и Вадим Бочкарев (был партнером Da Vinci Capital).

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