Reddit Inc. нарастила выручку в I квартале на 48%

Reddit Inc., развивающая одноименную социальную сеть, нарастила выручку в I квартале на 48%. В 9 раз увеличился и чистый убыток, следует из отчета компании. Причиной стали единовременные расходы, связанные с IPO, которое компания провела в марте.

Выручка Reddit Inc. увеличилась в I квартале на 48%, она составила $243 млн против $163,7 за I квартал 2023 года. Из пресс-релиза следует, что чистый убыток в первые три месяца года составил $575,1 млн. Годом ранее показатель был на уровне $60,9 млн. Чистый убыток был обусловлен в том числе расходами на IPO.



Убыток в расчете на акцию составил $8,19 по сравнению с $1,05 годом ранее.

Также Reddit нарастил число активных пользователей до 82,7 млн. В I квартале 2023 года их было 60,3 млн.

Компания ожидает во II квартале выручку в размере $240-255 млн, что немного превышает ожидания аналитиков в $227,5 млн.

На фоне новости о росте выручки акции компании на дополнительных торгах во вторник в Нью-Йорке росли на 16%, пишет Reuters. В общей сложности за последний месяц их цена подскочила почти на 10%.

Reddit провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже в марте 2024 года. Привлеченный объем средств составил $748 млн при оценке компании в $6,4 млрд.

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