Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Социальная медиаплатформа Reddit привлекла $748 млн в ходе IPO

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Социальная медиаплатформа Reddit провела IPO, акции размещены по верхней границе ценового диапазона — $34 за штуку. Привлеченный объем средств составил $748 млн, сообщает The New York Times.

Социальная медиаплатформа Reddit привлекла $748 млн в ходе IPO

Вся компания получила оценку в $6,4 млрд. Это меньше оценки в $10 млрд, которую Reddit получила в ходе частного раунда инвестиций в 2021 году.

В рамках размещения Reddit также распределила часть акций среди модераторов-добровольцев. При желании они могут сразу же продать бумаги.

Акции компании начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) 21 марта 2024 года под тикером RDDT.

По итогам 2023 года компания нарастила выручку на 20%, до $804 млн. Чистый убыток сократился со $158,6 млн до $90,8 млн.

О планах Reddit по выходу на биржу стало известно еще в 2021 году, но IPO неоднократно откладывалось.

Фото на обложке: Marcelo Mollaretti / Shutterstock

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Самые ожидаемые IPO 2022 года
  2. 2 «Стартап-Школа» от Y Combinator. Как создавать продукт?
  3. 3 Разработчик ПО в сфере ИИ Astera Labs привлек $713 млн в ходе IPO
  4. 4 Что такое IPO и как заработать на компаниях, выходящих на биржу: гид для новичков на фондовом рынке
  5. 5 Самые ожидаемые IPO второй половины 2021 года
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

25 марта 2024

TTD: Технологии для жизни

25 марта 2024

Стартап-тур 2024 (Омск)

27 марта 2024

«Прокачай свой бизнес вместе с наставником»

Все ВОЗМОЖНОСТИ