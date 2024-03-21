Социальная медиаплатформа Reddit привлекла $748 млн в ходе IPO

Социальная медиаплатформа Reddit провела IPO, акции размещены по верхней границе ценового диапазона — $34 за штуку. Привлеченный объем средств составил $748 млн, сообщает The New York Times.

Вся компания получила оценку в $6,4 млрд. Это меньше оценки в $10 млрд, которую Reddit получила в ходе частного раунда инвестиций в 2021 году.

В рамках размещения Reddit также распределила часть акций среди модераторов-добровольцев. При желании они могут сразу же продать бумаги.

Акции компании начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) 21 марта 2024 года под тикером RDDT.

По итогам 2023 года компания нарастила выручку на 20%, до $804 млн. Чистый убыток сократился со $158,6 млн до $90,8 млн.

О планах Reddit по выходу на биржу стало известно еще в 2021 году, но IPO неоднократно откладывалось.

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