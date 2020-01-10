Reddit запретил пользователям публикацию дипфейков с целью выдачи себя за другое лицо

Reddit обновил политику в отношении дипфейков. Администрация платформы запретила пользователям выдавать себя за других людей или компании, публикуя дипфейки и другие вводящие в заблуждение материалы. Об этом сообщает The Verge.

Нарушение этого пункта повлечет удаление материалов или бан аккаунта.

Правило не касается юмористических материалов, поэтому платформа будет учитывать контекст «пародии».

По словам представителя Reddit, новые правила нужны, чтобы избежать потенциальных проблем в будущем. В частности, платформа пытается предотвратить распространение дипфейков политиков. В Reddit рассказали, что в 2018 году жалобы на подражание другому человеку составили 2,3% от общего числа жалоб.

Аналогичные правила 7 января ввел Facebook. Соцсеть будет удалять ролики, которые были отредактированы «неочевидными для пользователя способами», цель которых — ввод в заблуждение.

Дипфейками называют созданные с помощью нейросетей поддельные ролики, в которых человек своим голосом произносит то, чего никогда не говорил, и его мимика подстраивается под новый текст. В других вариациях дипфейков лицо одного человека соединяют с телом другого.