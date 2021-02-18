На лидера трейдеров Reddit подали в суд из-за GameStop

Киту Гиллу, известному в сообществе WallStreetBets на Reddit под ником «Ревущий котенок» предъявили судебный иск, пишет Bloomberg.
Гилла обвиняют в том, что он осознанно выдавал себя за инвестора-любителя, будучи лицензированным специалистом по ценным бумагам. «Ревущий котенок» мунипулировал мнением других, рекламируя акции GameStop не только на Reddit, но и в Youtube и Twitter, а затем получил прибыль за счет искусственного завышения стоимости ценных бумаг, уточняет издание.
Коллективный иск против трейдера был подан в США в суд штата Массачусетс. Инициатором выступил некий Кристиан Иовин из штата Вашингтон, который купил акции GameStop по завышенным ценам и «прогорел». К иску присоединились и другие пострадавшие «во время рыночного безумия».
В начале года бумаги GameStop резко взлетели с $20 до $483, ажиотажный спрос устроили пользователи Reddit, в итоге фонды потеряли миллиарды долларов, затем акции опустились ниже $50.
«Чтобы мотивировать трейдеров-любителей, Гилл изображал из себя своего рода Робин Гуда и характеризовал профессионалов по ценным бумагам как злодеев. Однако он не любитель. На протяжении многих лет он работал в инвестиционной и финансовой сферах», — говорится в иске.
«Я не просил никого покупать или продавать акции для моей собственной выгоды. У меня не было никакой информации о GameStop, кроме той, что была общедоступной», приводит Bloomberg цитату заявления Гилла, который не признает обвинений в манипуляциях рынком.
Недавно The Wall Street Journal опубликовал подробности брокерского счета Гилла. За день на акциях и опционах GameStop лидер WallStreetBets заработал $20 млн. Правда, после пика на следующий потерял $15 млн.
После скандала портал Reddit привлек инвестиции и удвоил свою оценку до $6 млрд. Соцсеть также увеличила доходы от прямой рекламы на 90% в последнем квартале по сравнению с прошлым годом.
Фото: Unsplash
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