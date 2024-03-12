Соцсеть Reddit рассчитывает привлечь $748 млн на IPO при оценке в $6,5 млрд — Bloomberg

Reddit рассчитывает привлечь $748 млн на IPO и получить оценку в $6,5 млрд, выяснил Bloomberg. Компания и инвесторы намерены продать 22 млн акций по цене от $31 до $34. IPO соцсети Reddit должно состояться в марте 2024 года.
Социальная сеть Reddit планирует привлечь около $748 млн по итогам первого публичного размещения акций, которое должно состояться в марте. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Компания вместе с инвесторами рассчитывает продать порядка 22 млн акций по начальной цене от $31 до $34. Такие обстоятельства позволят Reddit получить оценку в $6,5 млрд.
О том, что Reddit собирается выходить на биржу, Reuters сообщил в январе 2024 года. Уточнялось, что компания собирается продать на бирже до 10% акций.
О планах Reddit по выходу на биржу стало впервые известно еще в 2020 году, но IPO неоднократно откладывалось.
В феврале Google и Reddit заключили соглашение об использовании публикуемого в соцсети контента для обучения ИИ-моделей.
Фото на обложке: Primakov /
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