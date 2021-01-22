«ТилТех Капитал» вложился в сеть гастрономических лавок «Редиска»

Российский инвестиционный фонд «ТилТех Капитал» инвестировал в сеть гастрономических лавок премиум-сегмента «Редиска». Об этом RB.ru сообщили представители компаний.

Точки сети «Редиски» клубного формата расположены в жилых комплексах и коттеджных поселках в Москве и Московской области. Ассортимент сети насчитывает около 1500 наименований премиальной гастрономии, кулинарии и кофе от российских и зарубежных производителей.

Общий объем инвестиций не раскрывается, но уточняется, что часть привлеченных средств (около 30 млн рублей) «Редиска» направит на открытие новых лавок в столичном регионе, а также на запуск собственного приложения с возможностью заказа продуктов для самовывоза и доставки.

В 2021 году появится от 3 до 5 лавок, в течении трех лет сеть намерена охватить большую часть жилых комплексов класса «комфорт» (и выше) в Москве, а также около 15 коттеджных поселков в Подмосковье.

«“Редиска” — это магазин у дома нового формата, который олицетворяет изменение потребительских моделей. Гиперлокально они легко конкурируют с сетями. В скором времени ожидаем роста сети до 50-100 магазинов в закрытых жилых комплексах», — пояснил управляющий партнер фонда «ТилТех Капитал» Илья Кобяков.

В ближайшие годы сеть «Редиска» планирует привлечь еще один раунд в размере 100 млн рублей на дальнейшее масштабирование в столичном регионе, а также планирует выйти на европейские рынки.

Ранее «ТилТех Капитал» инвестировал в компанию Forsal, которая занимается разработкой, производством и дистрибуцией товаров бытовой химии.

Фото: hacohob / Shutterstock