Фонд «ТилТех Капитал» вложился в российского производителя бытовой химии Forsal

Инвестиционный фонд «ТилТех Капитал» вкладывается в компанию Forsal, которая занимается разработкой, производством и дистрибуцией товаров бытовой химии. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя фонда.

Инвестиции составят от 5 млн до 10 млн рублей и будут направлены на запуск нового бренда бытовой химии из натурального сырья растительного происхождения (появится до конца 2021 года). По итогам сделки, фонд в обмен на инвестиции получил 20% в компании.

Под собственной торговой маркой Forsal будут выпускаться средства для посуды, стирки, для пола, текстиля и т. д., а также средства для ухода за телом (мыло, гели для душа и шампуни). Продажи будут через действующие каналы: ритейл, маркетплейсы и собственный сайт.

На начальном этапе Forsal будет заказывать продукцию на отечественных контрактных площадках, собственное производство может быть организовано в 2022–2023 годах.

Компания «Форсайт Лаб» основана в 2015 году в Москве предпринимателями Иваном Дубиненковым и Евгением Скворцовым, к ней относятся такие бренды, как Solemate (средства для ухода за спортивной обувью), Trekko (средства для обработки снаряжения и одежды), Wellroom (средства бытовой химии с нейтрализаторами запахов).

Выручка компании на конец 2019 года составила 72,9 млн рублей (+39% в сравнении с началом года), чистая прибыль — 22,4 млн рублей, следует из ЕГРЮЛ.

Ранее «ТилТех Капитал» вложил 50 млн рублей в бренд косметики Shine Is.

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