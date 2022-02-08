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Redmi 10 2022 с 4 ГБ оперативной памяти на Android готов к выходу

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Платформа тестирования Geekbench сертифицировала новый смартфон Xiaomi Redmi 10 2022 с 4 ГБ оперативной памяти, Android 11 и однокристальной системой MediaTek MT6769H.

Redmi 10 2022 с 4 ГБ оперативной памяти на Android готов к выходу

Смартфон оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Full-HD+ с частотой обновления 90 Гц. Устройство также будет выпускаться с 6 ГБ памяти. Об этом сообщил портал Gizmochina.

Смартфон оснастили 50-мегапиксельным основным объективом Samsung S5KJN1 или OmniVision OV50C40. Он будет сопровождаться 8-мегапиксельным датчиком Sony IMX355 и 2-мегапиксельным датчиком OmniVision OV02B1B или GC02M1B.

В устройство установлен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. В комплекте также присутствует боковой сканер отпечатков пальцев.

По неофициальной информации, новый Redmi 10 2022 будет переименован в Redmi Note 11 4G China edition.

В России смартфоны Xiaomi следуют по популярности после аппаратов Apple и Samsung.

Ранее сообщалось, что стоимость ожидаемого флагманского смартфона Xiaomi 12 Ultra превысит 71 тысячу рублей.

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