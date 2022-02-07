Стоимость ожидаемого флагманского смартфона Xiaomi 12 Ultra превысит 71 тысячу рублей

Стоимость флагманского смартфона Xiaomi 12 Ultra, выход которого в Европе ожидается во второй половине 2022 года, превысит 71 тысячу рублей.
Xiaomi 12 Ultra будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 1 Plus, «перископным супертелеобъективом» с, возможно, 5-кратным Zoom. Стартовая стоимость устройства составляет 5999 в юанях или $1 тысячу. Об этом сообщило издание «Русаргумент» со ссылкой на источник в Китае.
Xiaomi 12 Ultra является одним из наиболее ожидаемых флагманских устройств.
Телефоны китайской Xiaomi включены в топ-10 самых популярных устройств в Москве благодаря функциональности и низкой цене. Они уступают Apple и Samsung по востребованности у пользователей, сообщала компания МТС.
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Фото на обложке: Unsplash
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