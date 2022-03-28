Wildberries снизит комиссию для продавцов за счет собственных инвестиций

Wildberries объявил о запуске инвестиционной программы, направленной на снижение стоимости товаров. Продавцы, которые заморозят цены, будут платить пониженную комиссию и получат поддержку в продвижении на платформе.

О запуске инвестиционной программы рассказали в пресс-службе Wildberries.

Маркетплейс снизит комиссию на 3-5% для продавцов, которые заморозят цены на свои товары на уровне февраля. Эти товары также будут включены в специальный раздел, который будет опубликован на главном баннере платформы.

«В последние дни отмечается укрепление курса рубля, что позволит продавцам снизить цены на большинство товаров. Со своей стороны мы также инвестируем в снижение цен и поощрим предпринимателей, которые снизят стоимость товаров», – отметили в пресс-службе Wildberries.

Объем инвестиционной программы составит 9,5 млрд рублей, уточнили в Wildberries.

В начале марта маркетплейс объявил о введении скидок на товары за свой счет. На эти цели Wildberries потратил 7,2 млрд рублей.

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