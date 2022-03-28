Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Wildberries снизит комиссию для продавцов за счет собственных инвестиций

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Wildberries объявил о запуске инвестиционной программы, направленной на снижение стоимости товаров. Продавцы, которые заморозят цены, будут платить пониженную комиссию и получат поддержку в продвижении на платформе.

Wildberries снизит комиссию для продавцов за счет собственных инвестиций

О запуске инвестиционной программы рассказали в пресс-службе Wildberries.

Маркетплейс снизит комиссию на 3-5% для продавцов, которые заморозят цены на свои товары на уровне февраля. Эти товары также будут включены в специальный раздел, который будет опубликован на главном баннере платформы.

«В последние дни отмечается укрепление курса рубля, что позволит продавцам снизить цены на большинство товаров. Со своей стороны мы также инвестируем в снижение цен и поощрим предпринимателей, которые снизят стоимость товаров», – отметили в пресс-службе Wildberries.

Объем инвестиционной программы составит 9,5 млрд рублей, уточнили в Wildberries.

В начале марта маркетплейс объявил о введении скидок на товары за свой счет. На эти цели Wildberries потратил 7,2 млрд рублей.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Что делать селлеру на Wildberries сегодня?
  2. 2 Пониженная комиссия и бесплатное хранение: как маркетплейсы сейчас поддерживают селлеров
  3. 3 Как продвигать товары в топ на Wildberries
  4. 4 7 шагов, чтобы взять в руки продажи на маркетплейсе
  5. 5 От провала с мылом до успеха с нижним бельем: как построить бизнес без миллионных вложений

ВОЗМОЖНОСТИ

30 марта 2022

HSE Pizza Pitch

31 марта 2022

Демо-день ПАО «Интер РАО»

31 марта 2022

«Лига Чемпионов Бизнеса»

Все ВОЗМОЖНОСТИ