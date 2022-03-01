Wildberries потратит 7,2 млрд рублей на поддержку продавцов. Маркетплейс инвестирует эти деньги в предоставление скидок за свой счет.

О мерах поддержки партнеров RB рассказали в пресс-службе Wildberries.

7,2 млрд рублей потратят на предоставление скидок во время акции к 8 марта и ее продвижение, которое проходит с 1 по 10 марта. Для тех продавцов, кто не участвует в акции, маркетплейс отменит изменение комиссии.

Wildberries отменил плату за приемку товара на складах в подмосковных Коледино и Подольске. Также маркетплейс снизил на 20% тариф на логистику со склада в Электростали, а также на складах в Краснодаре, Петербурге, Новосибирске, Хабаровске.

Кроме того, Wildberries сохранил скидки на быструю доставку заказов в центры по модели «Маркетплейс».

Ранее о введении мер поддержки продавцов объявили в «Яндекс.Маркете». Маркетплейс перевел всех продавцов на ежедневный график выплат и установил минимальный тариф на эквайринг.

Меры, которые ввел Ozon, включают промежуточные выплаты за продажи, отмену платы за размещение на складах маркетплейса, а также смягчение правил выполнения заказов.

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