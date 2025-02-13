Прокуратура снизила исковые требования к Блиновской более чем на 300 млн рублей

Прокуратура уменьшила исковые требования к Елене Блиновской с 900 млн рублей до 587 млн рублей в качестве доначисленного налога, передает корреспондент ТАСС из зала Савеловского районного суда Москвы, где проходит процесс над блогером.

«Прокуратурой уточнены исковые требования к Блиновской и просит взыскать с нее 587 619 316 рублей», — сказала прокурор. Таким образом, была уточнена сумма долга с учетом денег, уплаченных блогером за последние месяцы.

«Изначально сумма [долга] составляла 918 908 197 рублей», — подчеркнула в беседе с ТАСС защита Блиновской. Суд удовлетворил просьбу гособвинения, пишет агентство.

Кроме того, конкурсная управляющая Мария Ознобихина, которая привлечена к уголовному делу в качестве третьей стороны, попросила суд снять арест с имущества Блиновской для его последующей продажи. Однако суд отказал ей в этом, сославшись на окончательное решение по делу.

В начале января Блиновская полностью признала вину в неуплате налогов, легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей. Блогер отмечала, что написала явку с повинной сразу после начала следствия.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года при попытке пересечь российскую границу с Белоруссией. По версии следствия, в 2019–2021 годах блогер уклонилась от уплаты свыше 900 млн рублей налогов, используя схемы дробления бизнеса.

Фото на обложке: Sefa Karacan / Anadolu / Getty Images / Getty Images