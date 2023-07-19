В России появился сервис для экономной доставки грузов между Дальним Востоком и другими регионами

Инвестиционный холдинг «Обонато» и разработчик цифровых продуктов Avenue Media запустили сервис «Холодный путь», сообщил RB.RU представитель «Обонато». Платформа позволит бизнесу оптимизировать «холодную» логистику между Дальним Востоком и другими регионами России и сэкономить до 30% на расходах.
Партнеры инвестировали в проект около 30 млн рублей. Он ориентирован на средний, крупный и малый бизнес, которому нужна доставка холодным транспортом. Это продавцы рыбы и морепродуктов, мяса и молочной продукции, мороженого, овощей, ягод и дикоросов, а также продавцы фармацевтики.
С помощью сервиса компании смогут в онлайн-режиме бронировать у перевозчиков место для груза и отслеживать его движение. Сообщается, что компании смогут экономить на заказе палето-мест и перевозке до 30%.
Бронировать можно как крупные отправки грузов на несколько машин, так и небольшие — от одного палето-места в грузовике.
Через платформу предприниматели могут выбрать проверенного перевозчика и подходящий рейс, забронировать в грузовике паллету весом до 1 тонны (евро 1,2х0,8 м, высота до 1,75 м) и оплатить ее. В каждой машине, рассчитанной на 20 тонн и 33 палеты, будет поддерживаться температура от -18 °C.
Также в приложении будет формироваться рейтинг перевозчиков, основанный на оценках грузовладельцев.
Фото на обложке: Unsplash
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