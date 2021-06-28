Названы самые экономически устойчивые регионы России

Лидером экономической устойчивости среди 85 субъектов России по итогам первого квартала 2021 года стала Москва. Второе место заняла Курская область, а третье — Пензенская.

Такие данные приводятся в исследовании Фонда развития гражданского общества, на которое ссылаются «Известия».

В топ-10 лучших регионов по экономической устойчивости также вошли Владимирская область, Севастополь, Челябинская, Тюменская, Калининградская области, Дагестан, а также Республика Алтай и Северная Осетия (Алания), поделившие десятое место.

По словам авторов работы, рейтинг учитывает несколько критериев:

низкий госдолг по отношению к доходам бюджета;

положительная динамика реального сектора экономики;

эффективная политика по восстановлению социально-экономической ситуации в условиях пандемии.

Всего в исследование вошло 35 наиболее сильных субъектов. Они распределены по 30 строчкам рейтинга — часть мест разделили два региона.

С 11 по 20-ю строчку списка экономически устойчивых субъектов оказались Белгородская, Ивановская, Воронежская области, ЯНАО, Хакасия, Орловская область, Карелия, Тамбовская, Ленинградская, Саратовская области, Чечня и Ростовская область.

В число замыкающих вошли Приморский и Алтайский края, Марий Эл, Кабардино-Балкария, Бурятия, Брянская, Кировская области, Якутия, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Башкирия и Ульяновская область.

При этом по низкому уровню госдолга субъектов на лидирующих позициях исследования оказался Севастополь. Второе место занял Санкт-Петербург, а третье — Тюменская область.

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Фото: Unsplash