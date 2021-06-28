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Названы самые экономически устойчивые регионы России

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Лидером экономической устойчивости среди 85 субъектов России по итогам первого квартала 2021 года стала Москва. Второе место заняла Курская область, а третье — Пензенская.

Названы самые экономически устойчивые регионы России

Такие данные приводятся в исследовании Фонда развития гражданского общества, на которое ссылаются «Известия».

В топ-10 лучших регионов по экономической устойчивости также вошли Владимирская область, Севастополь, Челябинская, Тюменская, Калининградская области, Дагестан, а также Республика Алтай и Северная Осетия (Алания), поделившие десятое место.

По словам авторов работы, рейтинг учитывает несколько критериев:

  • низкий госдолг по отношению к доходам бюджета;
  • положительная динамика реального сектора экономики;
  • эффективная политика по восстановлению социально-экономической ситуации в условиях пандемии.

Всего в исследование вошло 35 наиболее сильных субъектов. Они распределены по 30 строчкам рейтинга — часть мест разделили два региона.

С 11 по 20-ю строчку списка экономически устойчивых субъектов оказались Белгородская, Ивановская, Воронежская области, ЯНАО, Хакасия, Орловская область, Карелия, Тамбовская, Ленинградская, Саратовская области, Чечня и Ростовская область.

В число замыкающих вошли Приморский и Алтайский края, Марий Эл, Кабардино-Балкария, Бурятия, Брянская, Кировская области, Якутия, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Башкирия и Ульяновская область.

При этом по низкому уровню госдолга субъектов на лидирующих позициях исследования оказался Севастополь. Второе место занял Санкт-Петербург, а третье — Тюменская область. 

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Фото: Unsplash

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