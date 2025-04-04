Аналитики назвали регионы с наиболее частыми банкротствами бизнеса

С 2022 по 2024 год в России было инициировано более 22 тыс. банкротств юридических лиц и свыше 46 тыс. банкротств индивидуальных предпринимателей. Фактически признаны несостоятельными 24 143 компании и 36 212 ИП, сообщил РБК со ссылкой на исследование сервиса «Контур.Фокус».

География банкротств. Среди регионов, где чаще всего банкротятся компании, лидируют Кабардино-Балкария (1,17% от общего числа юрлиц), Магаданская область (1,02%) и Адыгея (0,94%). Абсолютным лидером антирейтинга стал арендуемый Россией у Казахстана Байконур, где на 310 компаний пришлось 69 банкротств — 22% от общего количества.

Среди ИП антирейтинг возглавляют Курганская область, Республика Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ, где доля банкротств составила 1,1%.

Меньше всего банкротств зафиксировано в Чечне (0,16% для компаний и 0,25% для ИП) и новых регионах, где данные пока не являются показательными.

Общая статистика. За три года банкротство началось у 0,54% компаний и 0,71% ИП. Завершено процедур было у 0,59% юрлиц и 0,55% предпринимателей. То, что доля банкротств в большинстве регионов не превышает 1%, может свидетельствовать о стабильности экономики, считает Экономист, профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич.

1 апреля «Коммерсантъ» узнал, что в суд поступило заявление о банкротстве производителя детских игрушек ООО «Олтрейд». Иск в Арбитражный суд Москвы подал контрагент компании — ООО «Коник» ― в связи с неоднократным нарушением сроков оплаты товаров.

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