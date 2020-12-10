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На конференции «Российские регионы в фокусе перемен» обсудили экономику постпандемии

Новости
Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

С 10 по 14 ноября на Урале прошла деловая международная конференция, посвящённая региональному развитию в контексте глобальной экономики. На ней ведущие российские и зарубежные эксперты, руководители среднего и крупного бизнеса поделились ключевыми исследованиями экономики и финансов в эпоху коронакризиса. Записи дискуссий доступны на сайте.

На конференции «Российские регионы в фокусе перемен» обсудили экономику постпандемии

Дискуссия строилась вокруг тем:

  • реакция экономики на коронакризис в России и в мире;
  • модели образования будущего и трансформация рынка труда;
  • роль индустриальных площадок и особых зон в региональном развитии;
  • управленческие стратегии в эпоху коронакризиса;
  • вызовы и угрозы цифрового государства;
  • малый бизнес после пандемии.

Спикерами выступили:

  • Наталья Зубаревич, профессор географического факультета МГУ;
  • Андрей Клепач, главный экономист ВЭБ.РФ;
  • Эдуард Давыдов, генеральный директор Башкирской содовой компании;
  • Паоло Порташ, эксперт в области геоэкономики и международных отношений, бывший заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Португалии;
  • Игорь Баранов, исполняющий обязанности ректора корпоративного университета Сбербанка;
  • Эмбер Альварез, директор по инновациям Highered Efmd Shared Career Services;
  • Марк Томас, заместитель декана и директор международных программ Гренобльской школы управления;
  • Юрий Симачев, директор по экономической политике национального исследовательского института Высшей Школы Экономики;
  • Винсент Манжматан, декан и академический директор, французская бизнес-школа Кедж.

Фото на обложке: Matej Kastelic/shutterstock.com

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