С 10 по 14 ноября на Урале прошла деловая международная конференция, посвящённая региональному развитию в контексте глобальной экономики. На ней ведущие российские и зарубежные эксперты, руководители среднего и крупного бизнеса поделились ключевыми исследованиями экономики и финансов в эпоху коронакризиса. Записи дискуссий доступны на сайте.

На конференции «Российские регионы в фокусе перемен» обсудили экономику постпандемии