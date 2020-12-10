На конференции «Российские регионы в фокусе перемен» обсудили экономику постпандемии

Ирина Печерская
С 10 по 14 ноября на Урале прошла деловая международная конференция, посвящённая региональному развитию в контексте глобальной экономики. На ней ведущие российские и зарубежные эксперты, руководители среднего и крупного бизнеса поделились ключевыми исследованиями экономики и финансов в эпоху коронакризиса. Записи дискуссий доступны на сайте.
На конференции «Российские регионы в фокусе перемен» обсудили экономику постпандемииИрина Печерская
Дискуссия строилась вокруг тем:
- реакция экономики на коронакризис в России и в мире;
- модели образования будущего и трансформация рынка труда;
- роль индустриальных площадок и особых зон в региональном развитии;
- управленческие стратегии в эпоху коронакризиса;
- вызовы и угрозы цифрового государства;
- малый бизнес после пандемии.
Спикерами выступили:
- Наталья Зубаревич, профессор географического факультета МГУ;
- Андрей Клепач, главный экономист ВЭБ.РФ;
- Эдуард Давыдов, генеральный директор Башкирской содовой компании;
- Паоло Порташ, эксперт в области геоэкономики и международных отношений, бывший заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Португалии;
- Игорь Баранов, исполняющий обязанности ректора корпоративного университета Сбербанка;
- Эмбер Альварез, директор по инновациям Highered Efmd Shared Career Services;
- Марк Томас, заместитель декана и директор международных программ Гренобльской школы управления;
- Юрий Симачев, директор по экономической политике национального исследовательского института Высшей Школы Экономики;
- Винсент Манжматан, декан и академический директор, французская бизнес-школа Кедж.
Фото на обложке: Matej Kastelic/shutterstock.com
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