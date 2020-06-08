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Путин подписал закон о создании регистра сведений о россиянах

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении страны. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон о создании регистра сведений о россиянах

Оператором регистра станет Федеральная налоговая служба. Информационная база должна заработать в России с 1 января 2023 года.

Регистр, согласно закону, будет содержать конкретные сведения о гражданине: Ф. И. О., дату и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение.

Вести ресурс будет ФНС, а также данных МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов. ФНС будет обязана обеспечить защиту всех имеющихся у нее данных.

Система должна будет способствовать борьбе с правонарушениями и мошенничеством при получении социальной поддержки и уплате налогов, сборов и других обязательных платежей. Ожидается, что она повысит собираемость платежей в бюджеты всех уровней.

Некоторые нормы закона вступят в силу с 1 января 2024 года и с 1 января 2025 года. Также предусмотрен переходный период до 31 декабря 2025 года. 

Фото: Unsplash

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