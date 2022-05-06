Бизнес стал активно регистрироваться при Минцифры из-за льгот для IT-компаний

На аккредитацию IT-компаний в реестр при Минцифры стало ежедневно поступать более 250 заявок. До анонса новых мер поддержки отрасли таких заявоко поступало около семи в день. За последние два месяца в реестре уже более 25,3 тыс. организаций.

Сейчас компаниям просто получить такую аккредитацию: им нужно выделить IT-подразделение в отдельное юрлицо с необходимыми кодами ОКВЭД или просто добавить нужный ОКВЭД головной компании. Однако многие из них не подходят по профилю отрасли, сообщили «Ведомости».

Минцифры в ближайшее время планирует пересмотреть реестр аккредитованных компаний, осуществляющих деятельность в IT-области. Участники сферы считают, что необходимо пересмотреть процедуру аккредитации, чтобы исключить злоупотребления новыми преференциями со стороны компаний.

Конкретные предложения по изменению требований пока отсуствуют. Исключать уже аккредитованные компании не планируется, но требования для получения льгот могут изменить.

RB.RU подготовил инструкцию о том, как попасть в реестр и добиться соответствия всем требованиям Минцифры для получения правительственных льгот для IT.

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