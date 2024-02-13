В России 1 марта заработает правительственный сервис для онлайн-регистрации бизнеса

Правительство с 1 марта запускает сервис «Старт бизнеса онлайн». В рамках одной услуги предприниматели смогут зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись без личного визита в ФНС и открыть счет в банке.

Как сообщается на сайте кабмина, решение должно упростить процедуру создания организаций и индивидуальных предприятий. На всех этапах для подтверждения личности заявителя будут использовать единую биометрическую систему.

«За счет биометрии провести все необходимые процедуры можно будет полностью дистанционно. Это абсолютно новый уровень комфорта в получении коммерческих и государственных услуг», — считает заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко, слова которого приведены в сообщении.

Сервис реализуется в экспериментальном режиме — его работа стартует 1 марта 2024 года и продлится до 1 марта 2025 года. Эксперимент проводится при участии Минфина, Банка России, Росфинмониторинга и АО «Центр биометрических технологий». Координатор эксперимента — ФНС России.

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