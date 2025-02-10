Больше трети россиян поддержали регистрацию продавцов через «Госуслуги»
39% россиян поддержали инициативу по регистрации продавцов на маркетплейсах и сайтах объявлений через «Госуслуги», следует из данных исследования SuperJob, с которыми ознакомились «РИА Новости». Опрошенные сослались на значительное увеличение случаев обмана в этой сфере.
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«Потеря анонимности в лице продавца поможет в противоборстве мошенникам», — говорится в опросе, в котором приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов России.
Против этой инициативы высказались 35% респондентов. Они считают, что государство не должно вмешиваться в частный бизнес, и опасаются, что такая мера приведет к уходу продаж «из рук в руки» в тень.
Каждый четвертый (26%) затруднился с ответом, указывая на возможные сложности для участников сделок, такие как риск регистрации под чужими данными и, как следствие, кража личной информации, сказано в исследовании.
Поддержка этой инициативы выше среди мужчин (45%) по сравнению с женщинами (33%). Кроме того, опрошенные в возрасте 35–45 лет реже поддерживают эту меру, чем молодежь до 35 лет и люди старше 45 лет, уточнили в SuperJob.
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Регистрация селлеров на маркетплейсах и сайтах объявлений через «Госуслуги» предусмотрена пакетом антимошеннических поправок, который разработало правительство. Ранее источники «Известий» сообщили, что кабмин одобрил документ. В Минцифры РБК заявили, что ожидают внедрение новых мер в 2025–2026 годах.
Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock
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