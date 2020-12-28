Регуляторы Китая дали рекомендации «дочке» Alibaba

Народный банк Китая подверг критике «дочку» Alibaba Ant Group за нарушение финансового регулирования и обвинил в неконкурентном поведении. Регулятор посоветовал финтеху вновь заняться своим основным бизнесом — онлайн-платежами.

Центробанк Китая рекомендовал «дочке» Alibaba — финансово-технологической компании Ant Group — сосредоточиться на функции платежного сервиса. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на заявление Народного банка Китая.

Главный регулирующий орган КНР выпустил заявление по итогам встречи с представителями Ant Group, которая прошла в субботу, 26 декабря. В нем китайский центробанк обратил внимание на проблемы корпоративного управления в Ant Group и пренебрежение компанией нормативными требованиями, пишет газета.

Регулятор обвинил Ant Group в использовании своего доминирующего положения на рынке для устранения конкурентов. По мнению властей, тем самым компания нанесла ущерб интересам сотен миллионов своих потребителей, написал Bloomberg.

Ant Group владеет популярным приложением для платежей Alipay. Оно занимает 50% рынка в Китае. По всему миру приложением пользуются свыше 1 млрд человек. Через Alipay можно купить страховку, инвестиционные продукты, получить кредит.

Народный банк Китая посоветовал Ant Group исправить нарушения в таких областях своей деятельности, как потребительское кредитование, страхование и управление капиталом, и вновь сосредоточить усилия на своем основном — платежном — бизнесе. Регулирующие органы предписали как можно скорее разработать план и график необходимых действий.

Этот шаг в отношении Ant Group последовал через несколько дней после того, как Китай начал антимонопольное расследование материнской компании финтеха — Alibaba.

Фото: 2nix/Depositphotos