Базирующийся в Сан-Франциско ИИ-стартап Reka AI привлек $58 млн от DST Global Юрия Мильнера, Radical Ventures и Snowflake Ventures. Финансирование серии А прошло 27 июня 2023 года. Это следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание корреспондент RB.RU.

ИИ-стартап Reka AI привлек $58 млн от DST Global Юрия Мильнера и других