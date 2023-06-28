ИИ-стартап Reka AI привлек $58 млн от DST Global Юрия Мильнера и других

Базирующийся в Сан-Франциско ИИ-стартап Reka AI привлек $58 млн от DST Global Юрия Мильнера, Radical Ventures и Snowflake Ventures. Финансирование серии А прошло 27 июня 2023 года. Это следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание корреспондент RB.RU.
Стартап основали в 2022 году бывшие сотрудники DeepMind и Google Brain. Reka AI — это компания, которая разрабатывает модели, приносящие пользу человечеству, организациям и предприятиям, говорится на сайте платформы.
Первый продукт компании Yasa — мультимодальный «помощник» с искусственным интеллектом, обученный понимать изображения, видео и табличные данные в дополнение к тексту.
Компания еще не успела получить первую выручку. Reka AI сейчас оценивается в $300 млн, сообщили источники Reuters.
- В 2022 году Юрий Мильнер сообщил о выходе из российского гражданства. В апреле предприниматель попросил не считать его российским бизнесменом. Предприниматель покинул Россию в 2014 году и не имеет активов на ее территории. Фонды DST Global не привлекали капитал от российских инвесторов с 2011 года.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Мосбиржа запускает торги фьючерсами на золото в рублях
- 2 «Полюс» планирует через месяц провести делистинг расписок с Лондонской биржи
- 3 Брокер «Атон» с 3 июля ограничит вывод евро в банки России
- 4 Мосбиржа столкнулась со сложностями при запуске торгов дирхамом — «Ведомости»
- 5 Что делать, если инвестиционная политика компании не работает
ВОЗМОЖНОСТИ
30 июня 2023
30 июня 2023
30 июня 2023