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ИИ-стартап Reka AI привлек $58 млн от DST Global Юрия Мильнера и других

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Базирующийся в Сан-Франциско ИИ-стартап Reka AI привлек $58 млн от DST Global Юрия Мильнера, Radical Ventures и Snowflake Ventures. Финансирование серии А прошло 27 июня 2023 года. Это следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание корреспондент RB.RU.

ИИ-стартап Reka AI привлек $58 млн от DST Global Юрия Мильнера и других

Стартап основали в 2022 году бывшие сотрудники DeepMind и Google Brain. Reka AI — это компания, которая разрабатывает модели, приносящие пользу человечеству, организациям и предприятиям, говорится на сайте платформы.

Первый продукт компании Yasa — мультимодальный «помощник» с искусственным интеллектом, обученный понимать изображения, видео и табличные данные в дополнение к тексту. 

Компания еще не успела получить первую выручку. Reka AI сейчас оценивается в $300 млн, сообщили источники Reuters.

  • В 2022 году Юрий Мильнер сообщил о выходе из российского гражданства. В апреле предприниматель попросил не считать его российским бизнесменом. Предприниматель покинул Россию в 2014 году и не имеет активов на ее территории.  Фонды DST Global не привлекали капитал от российских инвесторов с 2011 года. 

Фото на обложке: Unsplash

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