Российская ракета вывела на орбиту прототип первого в мире рекламного спутника

Российская ракета «Ангара» вывела на орбиту первый в мире прототип рекламного спутника. Группа таких космических аппаратов формирует в небе похожее на QR-код созвездие, который можно считать камерой смартфона. Размещение логотипа на спутнике обойдется бренду в $1 млн.

Ракета-носитель «Ангара» запустила в космос прототип рекламного спутника от компании Avant Space. Об этом рассказали в пресс-службе компании, а также в «Сколково», резидентом которого является Avant Space.

Группа таких спутников перемещается на орбите на высоте 500-600 км и формирует в небе логотипы и тексты, похожие на созвездие. Они будут работать по принципу QR-кода, который можно считать камерой смартфона.

Рекламная проекция будет включаться во время прохождения спутников над городами на 3-5 мину. Рекламу с таких спутников смогут увидеть жители 18 крупнейших городов мира с совокупным населением более 355 млн человек, отметили в «Сколково». Лазеры на спутниках безопасны для авиации и не создают помех астрономическим наблюдениям.

Размещение логотипа на спутнике обойдется бренду в $1 млн при заключении контракта до конца 2024 года. По оценкам Avant Space, объем рынка космической рекламы к 2027 году достигнет $1 трлн.

В августе 2021 года Avant Space запатентовал технологию показа рекламы из космоса. Испытания лазерной системы спутников компания провела в 2020 году.

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