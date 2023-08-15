Собственные сериалы принесли российским онлайн-кинотеатрам рекордную выручку

Российские онлайн-кинотеатры на сериалах собственного производства заработали 9 млрд рублей за полугодие. Платформы стали развивать эту нишу после ухода зарубежного контента, следует из данных TelecomDaily, на которые ссылается РБК.

Лидером в сфере лицензирования контента по итогам первого полугодия стал сервис more.tv — на него приходится 20,9% выручки рынка от продажи прав на свой контент и партнерских соглашений. На втором месте находится Start с долей 17,7%. Замыкает тройку лидеров «Кинопоиск» — 17,3%.

Три из девяти российских онлайн-кинотеатров повысили плату за доступ к контенту за последний год. Так, наибольшая динамика цены — плюс 50%, до 299 рублей в месяц за подписку, — была зафиксирована у «Кинопоиска», на 25% — до 249 рублей в месяц, подорожали услуги Kion. Единственным онлайн-кинотеатром, не поднявшим, а снизившим стоимость подписки по сравнению с первым полугодием 2022 года, стал «Триколор Кино и ТВ».

Фото на обложке: VasiliyBudarin / Shutterstock