Треть онлайн-кинотеатров повысили стоимость подписки за год

Три из девяти российских онлайн-кинотеатров повысили плату за доступ к контенту за последний год, следует из данных TelecomDaily, на которые ссылается РБК.

Агентство сравнило цены истекшего первого полугодия 2023 года и аналогичный период прошлого года.

Так, наибольшая динамика цены — плюс 50%, до 299 рублей в месяц за подписку, — была зафиксирована у «Кинопоиска» (им владеет «Яндекс»), на 25% — до 249 рублей в месяц, подорожали услуги Kion (принадлежит МТС).

В пресс-службе «Кинопоиска» изданию сообщили, что стоимость подписки на «Плюс» не увеличивали, только отменили базовый тариф стоимостью 199 рублей и оставили тариф «Мульти» за 299 рублей.

В Kion объяснили, что стремятся «соответствовать запросам аудитории», поэтому регулярно пополняют библиотеку проектов и производят новый контент, стоимость которого растет.

Онлайн-кинотеатр Premier также увеличил расценки на 50%, до 299 рублей в месяц, однако новая цена актуальна только для новых подписчиков. В пресс-службе сервиса текущее повышение назвали «небольшим» и не влияющим на число подписчиков, а также заявили, что на рынке «давно наблюдается рост цен как на производство контента, так и на программное обеспечение и другие IT-технологии, необходимые для работы сервисов».

Единственным онлайн-кинотеатром, не поднявшим, а снизившим стоимость подписки по сравнению с первым полугодием 2022 года, стал «Триколор Кино и ТВ»: снижение составило 57% год к году. Сейчас услуги сервиса обойдутся в 149 рублей в месяц. В компании такое решение объяснили желанием сделать сервис более доступным для массовой аудитории и «конкурентной альтернативой коллективной ТВ-антенне».

Okko, Wink, «Иви» и «Амедиатека» расценки за последние годы не меняли. Start в последний раз повышал стоимость в первом полугодии 2022 года относительно аналогичного периода 2021 года — на 33%, до 399 рублей в месяц.

Фото на обложке: Unsplash