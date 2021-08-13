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Эффект от возвращения с удаленки почувствуют фронт-офисы, ритейл и производства — бизнес

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

С 13 августа в Москве отменено обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников. Опрошенные RB.ru представители бизнес-сообщества считают, что реальный эффект от отмены почувствуют фронт-офисы (подразделения, которые отвечают за непосредственную работу с клиентами), ритейл, общепит и производства.

Эффект от возвращения с удаленки почувствуют фронт-офисы, ритейл и производства — бизнес

Для индустрии красоты эта новость положительная, оценила гендиректор Ассоциации предприятий индустрии красоты (АПИК) Татьяна Аверина. По ее словам, у большого числа салонов красоты целевой аудиторией являлись сотрудники бизнес-центров. За последний год количество людей в офисах сократилось, что напрямую отразилось на бизнесе. Сейчас салоны ждут возвращения клиентов.

«Что касается непосредственно работающих в индустрии людей, то исторически у нас сменный график работы и услуги, которые невозможно оказывать удаленно. Исключение для единичных салонов красоты составляют сотрудники бухгалтерии, которые, возможно, адаптировались и не вернутся в офис. А вот в крупных сетевых и дистрибьюторских компаниях отчетность более сложная, поэтому возвращение в офис неизбежно», — говорит Аверина. 

Также, по ее словам, отрасль рада возможности сократить расходы на обязательные ПЦР-тесты (требовалось тестировать не менее 10% персонала каждые 15 дней) и дополнительную административную работу в части обязательной термометрии каждые 4 часа.

Фитнес-клубы с отменой ограничений начнут постепенно выводить сотрудников с удаленки, работая при этом в режиме требований Роспотребнадзора, сообщила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева.

«Если с началом ограничений мы были вынуждены вводить сложное администрирование с посменным выводом людей на удаленку, то теперь освободимся от этого бремени, что является безусловным плюсом для бизнеса», — считает она.

По словам Киселевой, в клубах ежедневно оформлялся приказ на удаленку для сотрудников, которые в этот день не проводят тренировки, на следующий день — для других. «Штатных сотрудников бэк-офиса всего 10%, остальные 90% — контактные сотрудники с клиентами. Меры своевременно снимают с предпринимателей обязательства по администрированию в таком формате», — заключила глава АОФИ.

Если верить статистике, число новых случаев заболевания коронавирусом сейчас ниже по меньшей мере в два раза, чем когда сотрудников переводили на удаленку, а значит, решение вполне ожидаемое и своевременное, считает директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец.

«Реальный эффект от такого "камбэка" почувствуют там, где сотрудникам важно быть на рабочих местах: это фронт-офисы, ритейл, общепит, производства. Можно ожидать, что с возвращением в привычное русло в норму войдет и производительность труда. Однако закономерно возрастут траты компаний на содержание рабочих мест», — предупреждает Сухоставец.

В тех компаниях, где удаленка изначально не была проблемой — IT, телеком, соцсети, стриминговые сервисы, онлайн-ритейл, финтех, игры — возвращение с большой вероятностью будет идти медленнее, считает он.

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Фото: Unsplash

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