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Россияне пожаловались на нехватку физической активности и разговоров с коллегами на удаленке

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Удаленная работа нравится 88% россиян, следует из опроса «Райффайзенбанка», проведенного среди тысячи жителей крупных городов России. Остальные 12% так и не смогли полюбить такой формат.

Россияне пожаловались на нехватку физической активности и разговоров с коллегами на удаленке

Главными преимуществами дистанционного формата россияне назвали экономию времени на дорогу (78%) и существенное сокращение расходов (49%). Половине опрошенных (49%) нравится, что удаленная работа позволяет проводить больше времени с семьей, а еще 36% смогли удобнее совмещать работу и хобби.

Треть опрошенных (33%) отмечают, что работа из дома позволяет им работать эффективнее, не отвлекаясь на офисный шум и разговоры коллег. Стольким же (33%) нравится возможность работать на текущем месте из другого города или страны.

Более 50% из тех, кому не нравится удаленка, жалуются на нехватку физической активности, а 42% ощущают недостаток общения и изолированность от коллег. Некоторым трудно соблюдать баланс работы и личной жизни: 35% отметили, что постоянно перерабатывают, а рабочее общение не прекращается даже в выходные. Домочадцы и мелкие хлопоты отвлекают от работы ещё 30% респондентов.

По данным «Райффайзенбанка», за последний год более половины опрошенных (54%) работали удаленно на постоянной основе, еще 22% – около 6 месяцев, периодически возвращаясь в офис, остальные 24% – несколько месяцев или менее, в периоды жестких ограничений.

Фото на обложке: Unsplash

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