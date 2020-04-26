Большинство работодателей отказались сохранить удаленку после пандемии

Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование НАФИ «Влияние пандемии на российский бизнес».

В связи с нерабочим периодом 33% работодателей перевели сотрудников на удаленную работу. При этом только 20% из них готовы сохранить такой формат для части работников после окончания самоизоляции, и лишь 7% — для всех.

Перевести на удаленку всех сотрудников, согласно исследованию, удалось лишь 11% организаций.

Крупным и средним компаниям это удавалось чаще (среди них 39% фирм со штатом 16–100 человек и 67% организаций, где работают более 250 человек), чем микропредприятиям. По данным опроса, лишь 29% компаний со штатом до 15 человек перевели всех сотрудников на удаленку.

Изменилось ли качество работы сотрудников:

качество работы снизилось — 82%;

не увидели разницы — 14%;

затруднились ответить — 5%.

При этом никто из опрошенных не заметил повышение эффективности труда на удаленке.

Перевод сотрудников на удаленную работу был вторым по популярности ответом, большая часть опрошенных работодателей (34%) все же отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск.

Каждый пятый (18%) прибегнул к увольнениям работников. Чаще всего такое решение принимали компании из сферы гостиничного бизнеса и общепита (34% против 18% в среднем в других сферах). Только 3% респондентов сообщили, что перевели сотрудников на другие должности.

Больше половины предпринимателей (55%) также заявили, что в ближайшие три месяца их штат может сократиться, 29% опрошенных утверждают, что количество их сотрудников не изменится, и лишь 2% планируют увеличить число работников.

Опрос проводился с 15 по 22 апреля. В нем приняли участи 1,5 тысячи представителей основных отраслей экономики во всех федеральных округах России. Респондентами стали собственники бизнеса, первые лица компаний и индивидуальные предприниматели.

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