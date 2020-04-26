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Большинство работодателей отказались сохранить удаленку после пандемии

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

В связи с нерабочим периодом 33% работодателей перевели сотрудников на удаленную работу. При этом только 20% из них готовы сохранить такой формат для части работников после окончания самоизоляции, и лишь 7% — для всех.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование НАФИ «Влияние пандемии на российский бизнес».

Большинство работодателей отказались сохранить удаленку после пандемии

Перевести на удаленку всех сотрудников, согласно исследованию, удалось лишь 11% организаций.

Крупным и средним компаниям это удавалось чаще (среди них 39% фирм со штатом 16–100 человек и 67% организаций, где работают более 250 человек), чем микропредприятиям. По данным опроса, лишь 29% компаний со штатом до 15 человек перевели всех сотрудников на удаленку.

Изменилось ли качество работы сотрудников:

  • качество работы снизилось — 82%;
  • не увидели разницы — 14%;
  • затруднились ответить — 5%.

При этом никто из опрошенных не заметил повышение эффективности труда на удаленке.

Перевод сотрудников на удаленную работу был вторым по популярности ответом, большая часть опрошенных работодателей (34%) все же отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск.

Каждый пятый (18%) прибегнул к увольнениям работников. Чаще всего такое решение принимали компании из сферы гостиничного бизнеса и общепита (34% против 18% в среднем в других сферах). Только 3% респондентов сообщили, что перевели сотрудников на другие должности.

Больше половины предпринимателей (55%) также заявили, что в ближайшие три месяца их штат может сократиться, 29% опрошенных утверждают, что количество их сотрудников не изменится, и лишь 2% планируют увеличить число работников.

Опрос проводился с 15 по 22 апреля. В нем приняли участи 1,5 тысячи представителей основных отраслей экономики во всех федеральных округах России. Респондентами стали собственники бизнеса, первые лица компаний и индивидуальные предприниматели.

Фото: Unsplash

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