Работодатели смогут переводить сотрудников на удаленную работу без их согласия

Органы государственной власти и местного самоуправления получат право решать вопрос о временном переводе сотрудников на удаленную занятость в случае чрезвычайных обстоятельств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправку к законопроекту об особенностях дистанционной работы.

К чрезвычайным обстоятельствам в документе относят катастрофы природного или техногенного характера, производственные аварии, несчастный случай на производстве, пожар, наводнение, землетрясение, эпидемии, эпизоотии.

Кроме того, по решению властей и «любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, по инициативе работодателя работник может быть временно переведен на дистанционную работу на период действия указанных обстоятельств», сообщается в тексте поправки.

В документе уточняется, что согласие сотрудников на такой перевод не требуется.

В случае перевода работника на дистанционный режим, работодатель должен обеспечить его необходимым оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации, либо компенсировать работнику расходы на это.

Также уточняется, что перевод на временную дистанционную работу не повлечет изменений в трудовой договор. После окончания режима дистанционной работы работодатель будет обязан предоставить сотруднику прежнюю работу.

Законопроект о регулировании дистанционной работы был принят Госдумой в первом чтении 21 июля. Он содержит нормы о рабочем времени и отдыхе дистанционных работников, регламентирует типы удаленной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.

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