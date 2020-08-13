Опрос показал, сколько компаний остались на удаленке после карантина

Сотрудники большинства компаний не прекращали ездить в офис во время самоизоляции — в полном или усеченном составе, показал опрос медиагруппы «Актион-МЦФЭР».

Полностью от офиса в период самоизоляции отказались лишь 34% опрошенных представителей бизнеса. После окончания самоизоляции около 7% компаний продолжают работать удаленно.

Как компании работали в карантин:

Полностью отказались от офиса в период нерабочих недель — 34%;

Часть сотрудников работала из офиса — 33%;

Сотрудники продолжили ездить на работу в полном составе — 32,5%.

При этом около 13% компаний, перешедших на удаленную работу, пришлось сократить часть сотрудников. Остальные 87% смогли сохранить штат.

Вернулись ли компании в офис после карантина:

Возобновили работу в офисе в полном составе — 57,8%;

Вернули на рабочие места часть сотрудников — 35%;

Все работники продолжают работать удаленно из дома — 6,9%.

Около 37,5% компаний вернулись в офис еще в период нерабочих недель. 28,6% — после завершения режима самоизоляции в конце мая. 34% — в июне и позже.

С какими проблемами компании столкнулись на удаленке

Около 19% руководителей отметили непрофессионализм сотрудников (просроченные дедлайны, низкий КПД и другое). У 15% компаний пострадала дисциплина (работники не выходили на связь, позже появлялись в сети). Однако большинство руководителей — 66% — не столкнулись ни с какими проблемами, вызванными переходом на удаленную работу.

Исследование проведено среди 2 300 представителей российского бизнеса. В опросе приняли участие компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Самарской области, республики Алтай и других регионов.

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