70% работающих жителей России вернулись с «удаленки» в марте

В марте «удаленка» закончилась для 70% работающего населения России. По данным аналитиков МТС, доля работающих в офисе в Москве, Петербурге, Татарстане превысила 80%. Самым активно переехавшим на работу в офис регионом в этом месяце стала Калининградская область.

Аналитики Big Data компании МТС проанализировали миграцию работающего населения из дома в офис в период с 1 февраля по 25 марта.

Доля работающего в офисе населения в марте достигла 70%. При этом в Москве, Петербурге, Татарстане, Самарской и Свердловской областях доля работающих не из дома превысила 80%.

В марте самый большой рост вернувшихся в офис с «удаленки» сотрудников обеспечила Калининградская область. Там таких сотрудников стало на 20% больше, а общая доля не «удаленщиков» достигла 83%.

Вместе с тем, в некоторых регионах сотрудников на «удаленке» стало больше: в Ростовской области – на 17%, Новосибирской – на 13%, Воронежской – на 10%, Башкирии – на 12%.

В марте доля компаний в России с удаленным форматом работы сократилась вдвое – до 25%. В начале-середине марта во многих регионах РФ прекратили использование системы QR-кодов для посещения общественных мест, отменили масочный режим и сняли некоторые ковидные ограничения.

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