Российских компаний с удаленкой снизилось вдвое

В начале февраля компаний с удаленным форматом работы было чуть более 50%. Это не намного меньше, чем во время первой волны пандемии COVID-19. В марте таких компаний сократилось вдвое, до 25%.

Компания SuperJob провела 15-28 марта опрос среди 1 тыс. менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб по всей России, сообщила пресс-служба компании.

Московские работодатели чаще других переводили сотрудников на удаленную работу, чем компании из Санкт-Петербурга и регионов.

Согласно результатам исследования, чаще всего удаленно работают ИТ-специалисты (30%), бухгалтеры (23%) и менеджеры по продажам (15%). Наименьшая доля сотрудников, переведенных на дистанционку, — это работники кол-центров и инженерно-технические работники (по 3%).

С 15 марта власти Москвы и Подмосковья отменили масочный режим. 3 марта в Москве прекратилось использование QR-кодов. Также были сняты все ограничения на посещение объектов общепита, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.

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