Renault использует опыт Mercedes для усиления своих позиций

Renault пошла в наступление на конкурентов и переманила бывшего вице-президента Mercedes-Benz Катрин Адт. Немецкий менеджер, отвечавшая за Smart и европейский ритейл Mercedes, теперь будет руководить бюджетным брендом Dacia. Для Renault это не просто кадровая перестановка, а символический жест: компания собирает «тяжёлую артиллерию», чтобы ускорить трансформацию бренда.

Перестановки в топ-менеджменте

Новый CEO концерна Франсуа Прово, возглавивший Renault в июле после почти четырёхлетнего руководства Луки де Мео, сразу обозначил курс на ускорение трансформации компании. По словам Прово, Renault сталкивается с жесткой конкуренцией и падением спроса, что уже вынудило автопроизводителя выпустить предупреждение для инвесторов о снижении годовой прибыли. Прово также отметил, что для преодоления текущих рыночных вызовов компании нужна структура, способная быстрее принимать решения, эффективнее их реализовывать и держать фокус на клиенте.

Renault укрепила команду не только новым CEO: компания представила новую должность — директора по развитию – и в июле назначила на пост Фабриса Камболива. Ранее он занимал пост бренд-директора Renault и отвечал за стратегию основной марки концерна.

Dacia — главный козырь Renault

Для Dacia, дочернего бренда Renault, специализирующегося на доступных автомобилях, ключевой вызов — удержать статус одного из самых успешных «дешёвых» брендов Европы. Здесь бывший вице-президент Mercedes-Benz Катрин Адт может оказаться именно тем человеком, кто встроит бренд в новые потребительские привычки. В прошлом она управляла Smart, а затем отвечала за Mercedes-Benz Own Retail Europe, где выстраивала продажи через собственные каналы.

Аналитики, на которых ссылается Bloomberg, отмечают, что Dacia гораздо сильнее зависит от ритейла, чем премиальные марки в целом. Майкл Фандукидис из инвестбанка ODDO BHF подчеркнул, что опыт Катрин Адт в развитии каналов продаж Mercedes может быть полезен: её навыки в построении эффективной розницы способны усилить позиции Dacia на высококонкурентном рынке.

Европейский рынок на паузе

Сейчас ситуация для Renault и всей отрасли непростая: на фоне слабого спроса автоконцерны вынуждены лавировать между ценовыми войнами и инвестициями в электромобили. Dacia, благодаря своей низкой стоимости, оказалась в относительно выигрышной позиции: продажи Sandero и Duster стабильно входят в топ европейских чартов. Но конкуренты из Китая поджимают, предлагая кроссоверы по тем же ценам, но уже «нашпигованные» технологиями.

Для Renault стратегически важно не упустить этот момент. Если Dacia останется просто «бюджетным вариантом», без уникального клиентского опыта, марка рискует потерять привлекательность.

Контекст

Renault уже не первый год ищет баланс между премиальными амбициями и массовым сегментом. Dacia остается главным активом в категории «лучшее за меньшие деньги». На фоне падения спроса на дорогие модели концерн делает очевидную ставку: пусть массовый клиент останется верен бренду, а ритейл-навигация бывшего вице-президента Mercedes-Benz Катрин Адт поможет монетизировать этот поток.

Назначение нового CEO и перестановки в топ-менеджменте — это не просто формальность, а попытка ускорить адаптацию к турбулентному рынку. Renault явно решила играть в долгую, и теперь всё зависит от того, сможет ли «немецкая школа» Адт встроиться в философию румынского бренда Dacia.







Фото: sjoerd van der Wal / Getty Images