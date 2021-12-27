Запуск государственной цифровой платформы аренды жилья приведет к росту ставок на 20%

После запуска государственной цифровой платформы аренды недвижимости стоимость аренды жилья может вырасти на 15-20%, сообщили в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

В ассоциации предупредили, что использование единственной цифровой платформы для регистрации договоров найма жилья и прочей недвижимости на предлагаемых Минстроем условиях может создать проблемы арендаторам, арендодателям, бизнесу и государству, а также привести к росту ставок арнеды. Соответствующее письмо РАЭК направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, сообщили «Известия».

В законопроекте говорится, что оператор цифровой платформы станет налоговым агентом, но не упоминаются самозанятые граждане, сдающие квартиры. По мнению главного аналитика РАЭК Карена Казаряна, это может значить, что оператор платформы будет взимать с арендодателей обычный НДФЛ в 13%, а самозанятые граждане, сдающие квартиры, не смогут воспользоваться льготной ставкой 4%.

В Минстрое пояснили, что планируется возможность выбора режима самозанятого в приложении «Мой налог» и указание этого факта в ГИС, и тогда платформа будет удерживать 4% с дохода автоматически.

Помимо НДФЛ пользователям цифровой платформы придется платить комиссию оператору, отметил Казарян. Кроме того, проект подразумевает проведение только безналичных платежей, а это предполагает также отчисление банку и платежной системе — еще примерно 3% от арендной ставки.

Система станет монополистом, а конкуренция в сегменте исчезнет, что также может спровоцировать рост цен. В частности, проект не предусматривает прием платежей такими игроками, как «Авито» или «Циан», — он «будет являться нарушением порядка расчетов, что автоматически ставит под угрозу их деятельность», отметили в РАЭК.

Ассоциация пытается донести до правительства, что платформа не должна быть единственным инструментом на рынке цифрового найма недвижимости, у нее должны быть альтернативы в виде коммерческих платформ.

Для тех, кто не хочет использовать цифровую среду, должна сохраниться возможность оформления договоров на бумаге и их регистрации через МФЦ, считают в РАЭК. Должна быть предусмотрена оплата не только по безналичному расчету, добавили там.

Созданием государственной платформы Минстрой планирует обелить рынок и повысить собираемость налогов в 2023-2025 годах на 62,8 млрд рублей. Платформу создадут в виде государственной информационной системы, в которой будет необходимо регистрировать все сделки.

За отказ от исполнения правил для арендодателей предусмотрены штрафы — от 500 до 2,5 тыс. рублей для физлиц, от 5 тыс. до 10 тыс. рублей — для юридических.

Ведомство провело совещания с участием представителей общественных организаций, представляющих интересы бизнес-сообщества, и агрегаторов аренды недвижимости. Как в ходе одного из них заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин, все действующие агрегаторы недвижимости будут интегрированы с государственной платформой учета аренды жилья.

Полученные в ходе совещаний предложения и комментарии Минстрой примет во внимание при доработке законопроекта, отметили в министерстве.

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