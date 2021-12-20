Все сервисы аренды недвижимости будут интегрированы с платформой Минстроя

Все действующие агрегаторы недвижимости будут интегрированы с государственной платформой учета аренды жилья, сообщил замминистра Никита Стасишин. По его словам, главной целью создания платформы является «обеление» рынка.

Перспективы создания платформы обсудили в ходе серии совещаний в Минстрое, которые провел Стасишин, сообщила пресс-служба министерства. В них принимали участие представители «Опоры России», «Деловой России», Российской Гильдии Риэлторов, «ДомКлик» от Сбербанка, «Яндекса», «Авито» и «Циан».

Стасишин подчеркнул, все действующие агрегаторы будут интегрированы с платформой. При этом одним из преимуществ системы для сторон договора аренды должно стать удобство работы с ней, поэтому интеграция агрегаторов с платформой будет реализована в максимально простой для пользователей форме.

По словам замминистра, ключевыми целями создания системы и разработки соответствующего законопроекта являются учет договоров и «обеление» рынка аренды жилья.