«Речь идет о создании государственной системы, которая будет фиксировать факт заключения договора аренды, при этом подписать документ арендодатель и арендатор смогут на самой платформе, где также можно будет выбрать проект договора, предварительно проверенного юридически. Это, в свою очередь, позволит грамотно заключить сделку и обезопасить себя даже людям без специального юридического образования, не обращаясь при этом к юристам за отдельную плату», – пояснил Стасишин.

В настоящее время законопроект находится на этапе разработки. 

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Фото на обложке: Ultrasto / Shutterstock