Все действующие агрегаторы недвижимости будут интегрированы с государственной платформой учета аренды жилья, сообщил замминистра Никита Стасишин. По его словам, главной целью создания платформы является «обеление» рынка.
Перспективы создания платформы обсудили в ходе серии совещаний в Минстрое, которые провел Стасишин, сообщила пресс-служба министерства. В них принимали участие представители «Опоры России», «Деловой России», Российской Гильдии Риэлторов, «ДомКлик» от Сбербанка, «Яндекса», «Авито» и «Циан».
Стасишин подчеркнул, все действующие агрегаторы будут интегрированы с платформой. При этом одним из преимуществ системы для сторон договора аренды должно стать удобство работы с ней, поэтому интеграция агрегаторов с платформой будет реализована в максимально простой для пользователей форме.
По словам замминистра, ключевыми целями создания системы и разработки соответствующего законопроекта являются учет договоров и «обеление» рынка аренды жилья.
«Речь идет о создании государственной системы, которая будет фиксировать факт заключения договора аренды, при этом подписать документ арендодатель и арендатор смогут на самой платформе, где также можно будет выбрать проект договора, предварительно проверенного юридически. Это, в свою очередь, позволит грамотно заключить сделку и обезопасить себя даже людям без специального юридического образования, не обращаясь при этом к юристам за отдельную плату», – пояснил Стасишин.
В настоящее время законопроект находится на этапе разработки.
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Фото на обложке: Ultrasto /
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