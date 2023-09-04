Децентрализованная платформа Replay планирует изменить стриминг

В криптоакселератор CoinTelegraph вступил новый проект, который должен изменить индустрию стриминга в привычном понимании, решив проблемы протестующих уже несколько месяцев сценаристов и актеров.

Забастовки сценаристов и актеров в США продолжаются уже несколько месяцев. Их главное требование — установление справедливой системы оплаты труда, которая основывалась бы на количестве просмотров итогового фильма или сериала. Недавно вступивший в криптоакселератор CoinTelegraph проект под названием Replay решает эту проблему при помощи блокчейна.

По словам разработчиков, децентрализованный протокол Replay призван обеспечить прозрачность и справедливость создателям контента. Добиваться этого платформа будет путем создания системы выплаты процентов за просмотры в режиме реального времени. Все данные о зрителях Replay будет хранить на блокчейне.

Благодаря этому авторы смогут мгновенно получать данные о потреблении своего контента и напрямую контролировать доходы от него. Replay также позволяет им самостоятельно управлять распространением видео, выстраивать отношения со стриминговыми платформами, издателями и сообществами фанатов.

RewardedTV, первый стриминговый сервис на основе протокола использует технологию для вознаграждения активных зрителей токенами. Пользователи могут обменивать награды на различные цифровые товары, а также участвовать в соревнованиях с друзьями.

Фото на обложке: freestocks / Unsplash