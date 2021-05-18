Директор стартапа Rocket Data задержана на фоне блокировки белорусского портала «Тут.бай»

18 мая в Минске была задержана соосновательница и директор стартапа Rocket Data Дарья Данилова.

Информацию о задержании директора Rocket Data Дарьи Даниловой подтвердил ёе брат, сообщает TUT.by. По его словам, Данилова была задержана на парковке возле офиса, также не выходит на связь её супруг.

Задержание произошло на фоне блокировки домена крупнейшего белорусского портала TUT.by и обысков в его офисах: ранее Данилова руководила одним из проектов портала — каталогом белорусских компаний под названием TAM.by.

Позднее в Rocket Data подтвердили информацию о задержании белорусскому порталу Onliner.

В апреле RB.RU сообщал о приобретении 47% акций Rocket Data российской компанией «2ГИС».

18 мая белорусские силовики пришли в офисы ряда крупнейших белорусских сайтов. После этого сайт TUT.by и почтовый сервис mail.tut.by оказались недоступны. Параллельно прошли обыски у журналистов TUT.by и руководства портала, некоторые из них также были задержаны.

Также силовики посетили офисы провайдера хостинга hoster.by, портала поиска работы rabota.by и автомобильного сайта av.by: директор последнего, гражданин России Дмитрий Геранин, был задержан.

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Фото на обложке: rocketdata.ru.