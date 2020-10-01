Сервис по обустройству дома Rerooms привлек 18 млн рублей от Moscow Seed Fund

Сервис по обустройству дома Rerooms, предлагающий онлайн-услуги интерьерного дизайна, ремонта и покупку всех товаров в режиме «единого окна», привлек 18 млн рублей инвестиций от Moscow Seed Fund. Об этом говорится в сообщении фонда.

Отмечается, что в настоящее время проект открыл возможность для дистанционной работы более чем 1 тысяче дизайнеров по всей России. К маркетплейсу компании подключено более 500 компаний из сегмента МСП по производству мебели, строительных материалов и товаров для дома.

На полученные средства Rerooms планирует продолжить развивать собственный маркетплейс с услугами и товарами по обустройству дома, кратно увеличить количество поставщиков и товаров, улучшить клиентский опыт с развитием технологических решений и программных внедрений.

В ближайшие два года компания планирует масштабирование в большей степени в границах Москвы и Санкт-Петербурга (там сосредоточено более 70% рынка жилья России в денежном выражении).

«Мы уверены, что текущая ситуация с пандемией Covid-19 способствует изменению потребительских предпочтений и смещает фокус потребления и выбора товаров онлайн. А сама индустрия обустройства дома будет одним из основных бенефициаров данной ситуации, так как комфортное и удобное жилье становится ключевой потребностью любого человека», — считает CEO Rerooms Дмитрий Борисов.

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