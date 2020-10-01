Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Сервис по обустройству дома Rerooms привлек 18 млн рублей от Moscow Seed Fund

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сервис по обустройству дома Rerooms, предлагающий онлайн-услуги интерьерного дизайна, ремонта и покупку всех товаров в режиме «единого окна», привлек 18 млн рублей инвестиций от Moscow Seed Fund. Об этом говорится в сообщении фонда.

Сервис по обустройству дома Rerooms привлек 18 млн рублей от Moscow Seed Fund

Отмечается, что в настоящее время проект открыл возможность для дистанционной работы более чем 1 тысяче дизайнеров по всей России. К маркетплейсу компании подключено более 500 компаний из сегмента МСП по производству мебели, строительных материалов и товаров для дома.

На полученные средства Rerooms планирует продолжить развивать собственный маркетплейс с услугами и товарами по обустройству дома, кратно увеличить количество поставщиков и товаров, улучшить клиентский опыт с развитием технологических решений и программных внедрений.

В ближайшие два года компания планирует масштабирование в большей степени в границах Москвы и Санкт-Петербурга (там сосредоточено более 70% рынка жилья России в денежном выражении).

«Мы уверены, что текущая ситуация с пандемией Covid-19 способствует изменению потребительских предпочтений и смещает фокус потребления и выбора товаров онлайн. А сама индустрия обустройства дома будет одним из основных бенефициаров данной ситуации, так как комфортное и удобное жилье становится ключевой потребностью любого человека», — считает CEO Rerooms Дмитрий Борисов.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

01 октября 2020

Startup Leadership Program

01 октября 2020

В Москве впервые пройдет акселератор спортивного бизнеса

01 октября 2020

Бизнес-академия Хельсинки-центра для российских технологических стартапов

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма