X5 отменили ограничения по продаже товаров в одни руки

Торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» продают социально значимые товары без ограничений. Спрос на сахар, гречку и подсолнечное масло постепенно снижается.
В нескольких регионах показатели продаж неделя к неделе уменьшаются на десятки процентов. Сейчас в сетях X5 продажи гречневой крупы, сахара, соли, вермишели и подсолнечного масла ниже уровней конца февраля и начала марта, сообщила пресс-служба компании.
В начале апреля спрос на гречку в торговых сетях компании был втрое ниже пикового значения первых дней марта, на сахар – меньше в четыре раза, на соль – меньше в 3,5 раза, на подсолнечное масло – меньше в 3,4 раза пикового мартовского значения.
При этом увеличиваются запасы товаров на распределительных центрах и в магазинах, говорится в сообщении. Компания намерена отдавать приоритет при поставках тем торговым точкам, где замечена дополнительная потребность в продукции.
В начале марта власти разрешили ритейлерам ограничивать продажу товаров в одни руки. Решение согласовали в Минпромторге и Минсельхозе. Мера коснется только социально значимых товаров. Ее уже применили X5 Group, в которую входят, в частности, «Пятерочка» и «Перекресток».
Фото на обложке: Vladeep /
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