Большинство россиян собираются потратить на 8 марта до 5 тыс. рублей и отмечать дома — опрос

Большинство жителей страны готовы потратить на 8 марта до 5 тыс. рублей, показал опрос «СберМаркета» и агентства «Русопрос». В топе желанных подарков — цветы, сладости и парфюм.

На сумму до 5 тыс. рублей собираются уложиться 81% опрошенных. В обозначенную стоимость входит подарок, покупка еды и организация праздника. 13% собираются выделить в этот день от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, 6% — более 10 тыс. рублей.

В топ-3 подарков, которые женщины хотели бы получить от близких людей, входят (множественный выбор) цветы (56%), конфеты и шоколад (41%), а также парфюм (37%). Меньше всего в этот день ожидают билетов на мероприятия и одежду.

Большинство россиян (62%) планируют праздновать Международный женский день дома. 19% хотели бы отметить праздник в кругу семьи или вместе с друзьями, 8% пойдут в кафе, ресторан или кино.

90% жительниц страны не только ждут подарки от мужчин, но и сами собираются поздравлять мам, сестер, дочерей и подруг.

В опросе приняли участие 1002 человека из 15 городов России, включая Москву, Новосибирск, Екатеринбург, Уфу, Красноярск, Омск.

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