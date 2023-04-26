Каждый пятый сотрудник назвал влияние цифровых сервисов на коммуникацию с коллегами отрицательным

Более 80% сотрудников российских компаний считают, что цифровые сервисы положительно влияют на коммуникацию с коллегами, показало исследование «Битрикс24», с которым ознакомился RB.RU.
При этом 18%, то есть почти каждый пятый, считает, что влияние отрицательно.
Самым популярным онлайн-инструментом для бизнеса 27% опрошенных назвали корпоративные мессенджеры. На втором месте — облачное хранилище (21%), на третьем — программы для бухучета (19%).
Также популярностью пользуются онлайн-редакторы текстов, таблиц, презентаций, программы для видеоконференций, CRM и онлайн-календари встреч.
В целом больше половины сотрудников российских компаний (62%) заявили о своих рабочих процессах, которые требуют «оцифровки», а также о готовности использовать больше программ и софта в своей работе.
Причина таких результатов — ускорение работы людей. Это зафиксировали 80% респондентов.
Исследование проведено онлайн-сервисом «Битрикс24» с 20 по 21 марта 2023 года среди 1010 респондентов из всех федеральных округов России.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Лишь 5% россиян заказывают продукты онлайн — исследование
- 2 «Robotник» копирайтера: какие задачи можно доверить ChatGPT, а что лучше сделать самому
- 3 Компания исследовала 2500 человек, чтобы изучить выгорание — и вот ее выводы
- 4 Медцентры теряют 30% обращений — почему так происходит и как с этим работать
- 5 Вернуть всех: что могут сделать торговые центры и бренды, чтобы снова привлечь покупателей
ВОЗМОЖНОСТИ
26 апреля 2023
27 апреля 2023
29 апреля 2023