Каждый пятый сотрудник назвал влияние цифровых сервисов на коммуникацию с коллегами отрицательным

Более 80% сотрудников российских компаний считают, что цифровые сервисы положительно влияют на коммуникацию с коллегами, показало исследование «Битрикс24», с которым ознакомился RB.RU.

При этом 18%, то есть почти каждый пятый, считает, что влияние отрицательно.

Самым популярным онлайн-инструментом для бизнеса 27% опрошенных назвали корпоративные мессенджеры. На втором месте — облачное хранилище (21%), на третьем — программы для бухучета (19%).

Также популярностью пользуются онлайн-редакторы текстов, таблиц, презентаций, программы для видеоконференций, CRM и онлайн-календари встреч.

В целом больше половины сотрудников российских компаний (62%) заявили о своих рабочих процессах, которые требуют «оцифровки», а также о готовности использовать больше программ и софта в своей работе.

Причина таких результатов — ускорение работы людей. Это зафиксировали 80% респондентов.

Исследование проведено онлайн-сервисом «Битрикс24» с 20 по 21 марта 2023 года среди 1010 респондентов из всех федеральных округов России.

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