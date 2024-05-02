Более половины предпринимателей назвали финансовое положение своего бизнеса удовлетворительным

Более половины предпринимателей (53%) оценили финансовое положение своего бизнеса как удовлетворительное, следует из совместного опроса «Сбера», Минэкономразвития и Фонда общественного мнения «Предприниматели России: исследовательский мониторинг» (ПРИМ).

39% ожидают, что в 2025 году финансовое положение улучшится.

По сравнению с прошлым кварталом количество предпринимателей, которые жалуются на рост цен у поставщиков, сократилось с 70% до 62%, на проблемы с поставками из-за рубежа также стали жаловаться меньше — 33% против с 39% кварталом ранее, жалобы на увеличение издержек на сбыт сократились с 34% до 27%.

16% предпринимателей в первом квартале этого года расширяли бизнес, а треть (32%) планируют сделать это в ближайшие три-шесть месяцев.

Чаще всего планы по расширению бизнеса строят мужчины (38%), юрлица (39%), предприниматели с годовым оборотом более 5 млн рублей (39%), а также бизнесмены, у которых основные клиентами являются бизнес-компании (37%) и госорганизации (40%).

Таким образом, делают вывод авторы исследования, планы по расширению скорее характерны для владельцев крупных предприятий.

В ходе ПРИМ опрашивают россиян от 18 до 64 лет. Опросы предпринимателей проводятся ежеквартально, в них участвуют 1,2 тыс. человек — предприниматели и самозанятые.

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