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Рынок доставки готовых рационов питания и продуктовых наборов замедлил рост

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Рост рынка доставки готовых рационов питания и наборов для приготовления блюд по итогам первого полугодия 2022 года замедлился до 17%, объем продаж превысил 9 млрд рублей, следует из данных InfoLine, которые есть у RB.RU.

По итогам 2021 года рынок вырос почти в 1,5 раза и превысил 16 млрд рублей.

Рынок доставки готовых рационов питания и продуктовых наборов замедлил рост

Замедление роста связано с ограничением возможностей продвижения из-за сокращения маркетинговых расходов, снижением реальных доходов населения и переходом покупателей к «сберегательной» модели поведения, отмечают аналитики InfoLine.

При этом развитие альтернативных моделей продаж (в первую очередь продаж в торговые сети и интернет-магазины FMCG) приостановилось, а ряд тестовых проектов были свернуты из-за недостаточного спроса.

Рейтинг крупнейших игроков по итогам первого полугодия 2022 года:

  • Performance Group (бренды Performance Food, Level Kitchen, My Food, Chef at home): доля рынка — 31,9%. Оборот по итогам первого полугодия вырос на 14% год к году — до 2,9 млрд рублей. Количество заказов выросло на 17% — до 403 тыс., средний чек сократился на 3% — до 7,2 тыс. рублей.
  • Grow Food: доля рынка — 20,2%. Оборот вырос на 11% — до 1,8 млрд рублей, число заказов — на 6%. до 347,9 тыс. Средний чек года вырос до 5,3 тыс. рублей.
  • «Шефмаркет»: доля рынка — 7,7%. В первом полугодии 2022 года рост продаж составил 16% — оборот превысил 700 млн рублей.
  • Elementaree: доля рынка — 4%. Данные по обороту, числу заказов и среднему чеку не приводятся.

Оставшиеся 36,2% рынка приходятся на других игроков.

Фото на обложке: Unsplash

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