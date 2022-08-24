Рост рынка доставки готовых рационов питания и наборов для приготовления блюд по итогам первого полугодия 2022 года замедлился до 17%, объем продаж превысил 9 млрд рублей, следует из данных InfoLine, которые есть у RB.RU.

По итогам 2021 года рынок вырос почти в 1,5 раза и превысил 16 млрд рублей.

Рынок доставки готовых рационов питания и продуктовых наборов замедлил рост