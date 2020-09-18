Россия вошла в топ-5 стран по количеству женщин-инвесторов — исследование

Аналитики Investing.com проанализировали данные по 33 странам в период с 2018 по 2020 год и выявили топ-5 стран с самым большим процентом женщин-инвесторов: Россия — одна из стран-лидеров и находится на втором месте рейтинга. Об этом Rusbase рассказал представитель Investing.com.

Специалисты также определили инвестиционные инструменты, которым доверяют женщины в России, и стратегии инвестирования, которые они выбирают.

Топ-5 стран по количеству женщин-инвесторов:

Испания — 37%;

Россия — 33%,

Италия — 28%,

Корея — 28%,

США — 27%.

Отмечается, что количество женщин в России, интересующихся фондовым рынком, выросло более чем в три раза только за последний год. По данным Investing.com, это связано с ростом рынка в целом и интереса женщин к вложениям в работающие инструменты.

Женщины, в отличие от мужчин, отдают предпочтение российским инструментам, в топ-5 входят акции компаний Сбербанк, «Норильский Никель», «Лукойл», «Магнит» и «Газпром». Такие игроки, как Tesla или Apple, пользующиеся спросом среди мужчин-инвесторов, не входят в зону интересов женщин.

В то время как мужчины предпочитают инвестировать в технологические компании, женщины-инвесторы проявляют интерес к криптовалюте (16%).

Основной возраст тех, кто интересуется инвестициями в России, составляет 25-34 года, это по большей части представители поколения миллениалов. Согласно опросу аудитории Investing.com, женщины в России, как и мужчины, чаще всего инвестируют в акции крупных компаний (90%), а также вкладывают в валюту (45%) и ETF (44%).

Меньше всего женщины доверяют ПИФам (56%), банковским депозитам (33%) и недвижимости (28%). Женщины выделяют на инвестиции от 10% до 30% своего ежемесячного дохода.

Исследование также показало, что женщины-инвесторы готовы идти на риск и принимать неочевидные решения. 52% опрошенных пользователей сайта признаются, что иногда готовы рисковать. Так, 49% сочетают рисковые активы с защитными, а 45% постоянно покупают-продают активы с целью заработать на разнице.

Топ-10 российских городов, где больше всего женщин-инвесторов:

Москва Санкт-Петербург Новосибирск Екатеринбург Уфа Краснодар Ростов-на-Дону Воронеж Челябинск Иркутск

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